Ученые установили лучшее время суток для занятий спортом

Опровергнут распространенный стереотип на эту тему
Общество 04:15
Тренировка. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Ученые установили лучшее время суток для занятий спортом. Опровергнут распространенный стереотип на эту тему.

Словосочетание "утренняя гимнастика" и позывные по радио, призывающие народ строиться по утрам на зарядку, прочно отложились в сознании миллионов россиян. Однако новейшие исследования на эту тему говорят: физические нагрузки целесообразнее перенести с утреннего времени суток на вечер.

Ученые считают, что вечерние тренировки для нашего организма полезнее. Дело в том, что вечером человеческий организм экономнее использует кислород.

Чтобы это установить, исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. И выяснилось, что в вечерние часы физические нагрузки на 50% эффективнее.

Вечером при тренировках грызунам требовалось меньше кислорода. В то же время в мышином организме наблюдалась повышенная метаболическая активность тканей.

Интернациональный коллектив исследователей из США и Израиля доказал теорию о зависимости времени суток, когда выполняются физические упражнения тренировок, и их продуктивности. Кроме того, физические нагрузки влияют на циркадные ритмы человека, его внутренние часы, связанные с циклами сна и пробуждения.

Они позволяют нам готовиться к регулярным внешним воздействиям, от которых зависят еда и сон. Циркадные ритмы находятся в нервной системе и периферических органах, они играют важную роль при восстановлении ДНК. От них зависит даже эффективность приема лекарств.

Люди с нарушениями циркадных ритмов меньше живут и чаще страдают различными расстройствами. Эти нарушения могут быть вызваны сбоем внутренних часов организма или внешними условиями, например, работой в ночную смену.

Герман Штакеншнейдер

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