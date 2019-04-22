Субботнее барбекю в центре Владивостока: ресторан «Дело в мясе» празднует годовщину

Программу праздника сделают разнообразной чемпионат по колке дров, рекордный сэндвич, угощения и подарки (18+)
Общество 12:08
Годовщина ресторана. Фото: предоставлено рестораном "Дело в мясе"

Ресторан "Дело в мясе", завоевавший отличную репутацию во Владивостоке, в ближайшую субботу, 27 апреля, отметит свой первый день рождения. Команда Meatmatters уже составила праздничную программу – в ней будет и соревнование по колке дров, и приготовление самого большого в России сэндвича с рваной свининой, и вечернее шоу с экстремальной подачей новых блюд и сюрпризами от барменов, сообщает ИА PrimaMedia.

Праздник начнется в полдень на Светланской, 3. Напомним, ресторан "Дело в мясе" стал первым местом во Владивостоке, где появился техасский смокер – духовой шкаф, в котором томится мясо, становясь таким нежным, что буквально распадается на волокна. Технология пришла из Америки времен освоения Дикого Запада, откуда родом и сам термин "сэндвич". Поскольку мясо томится на дровах, то сначала всем желающим предложат показать свою сноровку в колке поленьев. Тот, кто быстрее всех расколет полено на 4 части, получит сертификат номиналом 10 000 рублей на посещение ресторана, а сами дрова отправятся в дело – на них будут готовить свинину для праздничного ужина.

В 17 часов ожидается второй этап праздника – создание рекордного по размерам сэндвича с рваной свининой. Рекорд будет зафиксирован специально приглашенным экспертом, ну а затем сэндвич смогут попробовать все желающие.

После 20 часов день рождения ресторана продолжит вечерняя программа с экстремальной подачей новых блюд, подарком от барменов, ведущими и праздничным тортом.

Напомним, ресторан "Дело в мясе" продвигает во Владивостоке культуру BBQ (барбекю), все его сотрудники отлично разбираются в разных способах приготовления мяса и любят свое дело. Официанты долгое время проходили обучение, а шеф-повар Алексей Иванов регулярно стажируется в США. Теперь Алексей – главный в Приморье питмастер, один из немногих профессионалов России, который готовит в смокере не только грудинку, ребра и колбасы, но и другие позиции: от овощей до десерта.

Действует предварительная бронь столов. Тел. +7 (423) 241-11-88.

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Субботнее барбекю в центре Владивостока: ресторан «Дело в мясе» празднует годовщину
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