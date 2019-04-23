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Первое эксклюзивное видео с места встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Заявленную тему для беседы пока не называют
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 12:20
Предполагаемое место встречи. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
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Первое видео из зала в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, где, по сообщениям СМИ, запланированы переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, оказалось в распоряжении редакции ИА PrimaMedia.

Ранее СМИ сообщали, что встреча запланирована на 25 апреля. По информации ИА PrimaMedia, один из залов в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета уже преобразили до неузнаваемости. Буквально в течение суток обычная спортивная площадка вуза была перевоплощена в настоящий концертный зал. К ожидаемой встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в корпусе были расставлены флаги двух стран.

Кроме этого в распоряжении агентства оказались первые фото из зала, где должны встретиться два лидера.

Продолжение: 
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