Первое эксклюзивное видео с места встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Заявленную тему для беседы пока не называют

Предполагаемое место встречи. Фото: ИА PrimaMedia

Первое видео из зала в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, где, по сообщениям СМИ, запланированы переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, оказалось в распоряжении редакции ИА PrimaMedia.

Ранее СМИ сообщали, что встреча запланирована на 25 апреля. По информации ИА PrimaMedia, один из залов в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета уже преобразили до неузнаваемости. Буквально в течение суток обычная спортивная площадка вуза была перевоплощена в настоящий концертный зал. К ожидаемой встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в корпусе были расставлены флаги двух стран.

Кроме этого в распоряжении агентства оказались первые фото из зала, где должны встретиться два лидера.