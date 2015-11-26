Первая стычка: пассажир из КНДР в аэропорту Владивостока ударил по камере журналиста

Два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного сели утром во вторник в воздушной гавани столицы Приморья
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 13:35
Аэропорт. Фото: ИА PrimaMedia
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Пассажир авиарейса, прибывшего во Владивосток из Пхеньяна во вторник, ударил по видеокамере в руках южнокорейского журналиста. Об этом сообщили РИА Новости.

Два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного сели во Владивостоке утром во вторник. Ранее южнокорейский телеканал KBS сообщил, что на этих рейсах, вероятно, прибывает служба безопасности Ким Чен Ына для подготовки встречи лидеров КНДР и России.

Представитель южнокорейской компании SBS пытался задать пассажиру рейса из КНДР вопрос, а тот в ответ начал бить рукой по камере и после попытался побежать за другим журналистом.

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