Россияне в панике избавляются от дач

Дачники спешат продать дома и участки из-за реформы и новых налогов
Экономика 16:20
Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

Аналитики отметили резкий рост желающих продать дачи — по сравнению с первым кварталом прошлого года за три месяца нынешнего года число желающих выросло на 22%. Избавлять от домов россияне спешат из-за дачной реформы и налогов.

Число желающих продать дачу растет, а тех, кто хочет купить — все меньше, отмечают аналитики. В качестве причины избавления от дач эксперты называют нежелание граждан платить налог.

Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога

Как подсчитали специалисты "Авито Недвижимости", в первом квартале размещено около 127 тысяч объявлений о продаже или аренде дач — на 21,9% больше, чем год назад. При этом интерес граждан к покупке дачи вырос лишь на 0,7% Под интересом понимается переход по ссылке "показать номер" или "написать сообщение".

По словам гендиректора портала недвижимости "Мир квартир" Павла Луценко, такая тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать.

Избавлять от дач россияне активно начали из-за дачной реформы, в комментарии РБК уточнил руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев. Эксперт выразил мнение, что граждане предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а продать участок и строение, чтобы не платить налоги.

Напомним, после реформы понятия "дачи" и "дачные участки" в России остались только в обиходе, законодательно таких терминов больше не существует. В России теперь только два вида земельных участков — садовые и огородные, на одном из них можно размещать только временные строения и выращивать урожай для личных нужд, а на втором можно строить жилые дома и даже прописаться в них, однако для этого садовые домики нужно регистрировать и платить налоги.

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На днях стало известно, что россияне в некоторых регионах страны сносят теплицы, которые могут попасть в поле зрение налоговиков. Огородников вынуждают оформлять эти постройки как объекты недвижимости и платить налоги.

Федеральная налоговая служба разъяснила, что теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках граждан, могут быть обложены имущественным налогом. Взимать плату налоговики имеют право с построек, которые официально зарегистрированы. Причем, граждане обязаны регистрировать капитальные строения, в противном случае, придется платить штраф.

Ольга Толмачева

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