Корейские лепешки из рыбного фарша от Samjin Amook завоевывают рынок

Объем продаж компании уже достиг «планки» в 100 млн долларов

Прилавки с рыбными лепешками. Фото: предоставлено компанией

Южнокорейская компания Samjin Amook произвела фурор на рынке пищевой индустрии Кореи. Во главе компании стоит молодой директор по имени Пак Ён Чжун. В 2013 году в возрасте 32 лет он перенял бразды правления семейным бизнесом, а его умелые и решительные действия позволили фирме увеличить объемы продаж более чем в десять раз и достичь показателя в 95 млн долларов. Это очень внушительный результат, особенно если учесть тот факт, что еще пять лет назад объемы продаж не превышали и 8,2 млн долларов. На сегодняшний день Samjin Amook является крупнейшей в своем роде компанией, в которой трудятся более 560 сотрудников, сообщает PrimaMedia Korea.

Омук представляет собой недорогие лепешки из рыбного фарша, которые в основном используются в приготовлении других корейских блюд. Возникает вопрос: как компания смогла добиться такого успеха. Секрет кроется в правильно подобранной маркетинговой стратегии: акцент был сделан на повышении качества продукции и ее дифференциации. Прежде всего, охлаждаемые прилавки в торговых магазинах были заменены деревянными подставками. Это сыграло заметную роль в улучшении имиджа рыбных лепешек. Также количество рыбного филе было увеличено в восемь раз, благодаря этому лепешки стали еще приятнее на вкус, хотя для компании это было не самым выгодным решением. Благодаря всему омук вышел из разряда недорогих лакомств и стал высококачественным продуктом ручного изготовления.



Прилавки с рыбными лепешками. Фото: предоставлено компанией

В выходные дни посетители крупных торговых центров, а также пассажиры Пусанской железнодорожной станции толпятся у торговых лавок для того, чтобы попробовать это неповторимое лакомство. В свою очередь, руководство компании провело ряд исследований и представило своим клиентам около 80 различных видов омука. Такой успех привлек внимание потребителей по всей стране и не только. Продукция Samjin Amook пользуется большой популярностью в ряде стран Юго-Восточной Азии, в частности, на Филиппинах, в Индонезии и Вьетнаме. Теперь очередь за российским рынком с его огромной территорией и потенциалом. Более подробно об истории успеха и планах на будущее в интервью с директором компании Пак Ён Чжуном.

— Совсем скоро Samjin Amook преодолеет рубеж в 100 млн долларов. В чем же секрет столь большого успеха?

— Хотелось бы отметить, задача компании состояла в том, чтобы сформировать несколько иное, более современное представление о рыбных лепешках омук. Мы не стали придерживаться прежних традиций и выбрали иной путь развития, внеся некоторые изменения в данный сегмент рынка. Весь секрет успеха кроется не в использовании отдельных инновационных методов, а лишь в учете мнения и интересов наших покупателей, потому как клиент для нас всегда на первом месте.



Генеральный директор Samjin Amook Пак Ён Чжун. Фото: PrimaMedia Korea

— Samjin Amook, взяв за основу опыт корейских булочных, впервые в Корее открыла лавки по продаже рыбных лепешек омук. Что стало поводом для принятия такого решения?

— В конце 2011 года я прервал обучение за границей и вернулся на родину. На тот момент наша компания занималась продажей рыбных лепешек и называлась "Busan Amook". Замечу, что данное название было очень распространенным для подобных предприятий на территории Пусана. Основная проблема заключалась в том, что вся деятельность велась через посредников, и перед нами стояла непростая задача – отказаться от услуг ритейлерских компаний и продавать рыбные лепешки напрямую потребителю. Наши сотрудники не стали изобретать велосипед и начали изучать опыт других предприятий, в частности, популярной в Корее сети булочных Paris Baguette. Это и позволило нам найти собственный путь развития и добиться нынешних результатов.

— В самом начале вы открыли четыре торговые лавки под названием "Омук Иль Бонга", однако ваш первый предпринимательский опыт не принес желаемых результатов. Как вам удалось убедить отца и сотрудников компании продолжить данный бизнес?

Мой отец часто говорил мне, что изготовление продукции – самый надежный способ заработать деньги, в то время как торговля требует значительных финансовых и человеческих ресурсов. Мне очень хотелось убедить всех в обратном. К сожалению, я несколько поспешил и не стал изучать опыт предшественников. Это и стало основной причиной, по которой мне пришлось закрыть торговые лавки "Омук Иль Бонга". Мой первый опыт предпринимательства оказался не столь удачным, как хотелось, но благодаря ему я смог вынести важный для себя урок. Опыт корейской сети булочных Paris Baguette сподвиг меня на мысль о создании аналогичных магазинов для продукции Samjin Amook. Мне очень хочется высказать слова благодарности моему отцу и всем сотрудникам за оказанное доверие и поддержку.

— Хотелось бы узнать, входит ли российский рынок в сферу интересов Samjin Amook?

— Уже в этом году мы выходим на рынок Таиланда и Гонконга. Поспешу заметить, что для каждой страны выбирается особая стратегия локализации продукции. К примеру, жители Юго-Восточной Азии не привыкли к использованию рыбных лепешек в приготовлении блюд. Соответственно в этих странах омук воспринимается в качестве легкого блюда, предназначенного для перекуса, и нет смысла продавать его в больших заведениях общепита. Напротив, небольшие торговые лавки позволяют большему числу потребителей попробовать нашу продукцию.

Что касается России, то мы заинтересованы в этой стране. Однако в настоящий момент закупаем минтай – основной компонент рыбных лепешек – у поставщиков из США и ряда других стран. Более дешевые российские морепродукты не могут не привлечь внимание корейских бизнесменов. Наша цель состоит в том, чтобы омук стал популярен во всем мире, в том числе и в России. Особенно хотелось бы представить российскому потребителю рыбный суп в картонной коробке под названием "омук тхан", который подойдет в качестве основного блюда или закуски для застолья. Нам кажется, что эта продукция сможет закрепиться на российском рынке, поэтому в ближайшем будущем мы обдумаем план возможных действий, а если понадобится – то и построим завод.

PrimaMedia Korea Ли Чжу Ын