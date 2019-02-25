Автономный "стелс" с гламурным салоном: все, что известно о бронепоезде вождя КНДР (ФОТО)

Топ-10 фактов о сверхнадежном транспорте северокорейских отцов нации

Комната для встреч и переговоров с розовыми диванами вмещает до 15 человек. Фото: Портал dnpmag http://dnpmag.com/2019/02/25/kak-ustroen-bronepoezd-kim-chen-yna/3-2175/

Под завесой тайны и секретов передвигается по миру личный бронепоезд династии северокорейских лидеров. В свое время на нем совершал важные дипломатические визиты Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, а сегодня — их наследник — Ким Чен Ын. Что особенного в этом поезде, который главы КНДР не решают променять ни на какой другой транспорт? Об антишпионском покрытии, защите от ядерного взрыва, собственной электростанции и многом другом, что находится внутри знаменитого поезда — в материале ИА PrimaMedia.

1. Вагон бронепоезда, в котором передвигается лидер КНДР, был подарен Сталиным деду Ким Чен Ына, основателю северокорейского государства – Ким Ир Сену. Впоследствии специалисты подтвердили, что и остальные вагоны имеют советское происхождение. Так бронепоездом владела вся династия Кимов, включая отца нынешнего лидера КНДР – Ким Чен Ира. Внешний облик бронепоезда сегодня полностью соответствует своей оригинальной версии, но, конечно, за столь долгое время своей работы он был неоднократно отремонтирован и обновлен.

Поезд оборудован так, чтобы быть абсолютно автономным. Фото: Портал Pikabu https://cs7.pikabu.ru/post_img/2019/02/25/12/1551127396145350557.png Внутреннее убранство кабинета северокорейского лидера в бронепоезде. Фото: Портал http://asiarussia.ru https://novate.ru/files/u37559/bronepoezdchuchhe5.png 1 / 2

2. Каждый из вагонов поезда надежно бронирован с применением современных технологий. Броня покрывает даже полы вагонов! С учетом этого повышенного уровня защиты каждый пассажирский вагон весит около 60 тонн. Столь мощная защита – причина, по которой скорость бронепоезда не превышает 60 км\час.

3. О том, что находится в самом главном вагоне, в котором и перемещается северокорейский лидер с супругой, известно мало. Он располагается в центре поезда, следом за ним идет целый вагон охраны, чтобы покой вождя уж точно никто не смог нарушить. Личный вагон Ким Чен Ына, как и несколько других особо важных вагонов, покрыт дополнительным слоем брони весом в 20 кг.

4. В составе бронепоезда по различным данным от 12 до 21 вагона зеленого цвета с желтой полосой посередине, во главе которых локомотив под номером 0002. Вид изнутри меньше всего походит на обычный поезд и скорее напоминает шикарные дворцовые комнаты. В составе бронепоезда вагоны для самых разных служб, которые обеспечивают полноценную работу и комфорт северокорейского лидера. Здесь есть отдельный вагон для протокольной службы, информационный вагон, где представлена экономическая информация о различных регионах страны. Есть место для отдельного гостевого вагона, вагона для чиновников, для прислуги, для сотрудников СМИ, а также два ресторана и многое другое. 7 вагон — для совещаний, в нем могут одновременно с комфортом на розовых диванах расположиться до 15 человек.

Вагон №2 – для хозяйственных нужд: здесь расположено все, чтобы обеспечить комфорт северокорейского вождя от прачечной и душевой до ателье для оперативной починки одежды.

В составе бронепоезда по различным данным от 12 до 21 вагона зеленого цвета с желтой полосой посередине. Фото: Портал Pikabu https://cs9.pikabu.ru/post_img/2019/02/25/12/1551127590114824368.png Бронепоезд северокорейского лидера оснащен специальной защитой от международного шпионажа. Фото: Портал Pikabu https://cs7.pikabu.ru/post_img/big/2019/02/25/12/155112718211959526.png 1 / 2

5. Окна в бронепоезде — еще одна неприступная преграда для неприятеля. Покрытия на них зеркальные, а толщина укрепленного стекла составляет около 5 см.

6. По некоторым данным, отец Ким Чен Ира, также как и Ким Ир Сен, страдал аэрофобией, предпочитая передвигаться наземным транспортом, а именно – на своем бронепоезде. Как говорят северокорейцы, Ким Ир Сен преодолел на нем 368 тысяч км, а его сын — Ким Чен Ир 334 тысячи км. Так, в 2001 году Ким Чен Ир совершил путешествие длительностью в 24 дня в Москву и обратно по Транссибу. В 2002 году он отправился в более короткий путь и посетил лишь Дальний Восток России. Поездки Ким Чен Ира проходили в режиме повышенной безопасности, сотрудникам вокзалов, на которые прибывал лидер, даже запрещали выходить на улицы во время его визитов.

7. В бронепоезде перевозят и специальный транспорт для Кин Чен Ына – его лимузин. Традиционно он располагается в последнем, 12-м вагоне-гараже. Во времена Ким Чен Ира в нем же перевозили два бронированных мерседеса.

8. Смерть застала бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира в его кабинете все в том же бронепоезде. Произошло это в 2011 году во время его передвижения по Северной Корее.

9. Поезд оборудован так, чтобы быть абсолютно автономным. В нем есть дизельная электростанция, занимающая целый вагон, и свой доступ в интернет. По некоторым данным, бронепоезд может быть полностью загерметизирован, после чего включается собственная внутренняя система вентиляции, которая позволит лидеру КНДР пережить такие ужасные события, как ядерный взрыв или химическая атака.

10. Бронепоезд северокорейского лидера оснащен специальной защитой от международного шпионажа. На него нанесено особо покрытие "стелс", которое защищает Ким Чен Ына от разведки, отражая тепловое, звуковое и радиоизлучение. Вся связь внутри поезда проходит несколько этапов шифрования, так что перехватить информацию будет крайне затруднительно.

В ходе подготовки материала была использована информация из публикаций на порталах Dnpmag, AsiaRussia, CycloWiki.