Источник раскрыл тайну, где провел ночь Ким Чен Ын, прилетев во Владивосток

Версий того, где будет ночевать отец северокорейского народа, оказалось немало
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 16:52
Ким Чен Ын впервые посетил Владивосток 24 апреля. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Предыстория: 
"Так и будет": Лидеры РФ и КНДР "сверили часы" в решении проблем на Корейском полуострове

Источник, близкий к организации хозяйственных вопросов в ходе визита Ким Чен Ына в Россию рассказал, что глава КНДР ночевал в одном из президентских номеров кампуса ДВФУ на острове Русский, сообщает ИА PrimaMedia.

Сказанное подтверждает и то, что значительную часть кампуса буквально превратили в крепость. Территория круглосуточно охраняется полицией с оружием и служебными собаками, а также спецслужбами. Доступ на территорию существенно ограничен, а парковка вблизи кампуса и вовсе запрещена.

Стоит отметить, что другим возможным вариантом ночёвки северокорейского лидера мог стать его личный бронепоезд, на котором глава КНДР прибыл во Владивосток и где он, как и его предшественники Ким Чен Ир и Ким Ир Сен чувствует себя в полной безопасности. Однако спецпоезд был накануне перемещен за пределы города, что делает эту версию наименее вероятной.

международные отношения

"Так и будет": Лидеры РФ и КНДР "сверили часы" в решении проблем на Корейском полуострове

15:29

Президентский кортеж Путина въехал в кампус. Снайперы на позициях (ВИДЕО)

14:26
Более 60 разнообразных активностей ждет участников фестиваля ЛиТР-2019
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia