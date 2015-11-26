Источник раскрыл тайну, где провел ночь Ким Чен Ын, прилетев во Владивосток

Версий того, где будет ночевать отец северокорейского народа, оказалось немало

Ким Чен Ын впервые посетил Владивосток 24 апреля. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Источник, близкий к организации хозяйственных вопросов в ходе визита Ким Чен Ына в Россию рассказал, что глава КНДР ночевал в одном из президентских номеров кампуса ДВФУ на острове Русский, сообщает ИА PrimaMedia.

Сказанное подтверждает и то, что значительную часть кампуса буквально превратили в крепость. Территория круглосуточно охраняется полицией с оружием и служебными собаками, а также спецслужбами. Доступ на территорию существенно ограничен, а парковка вблизи кампуса и вовсе запрещена.

Стоит отметить, что другим возможным вариантом ночёвки северокорейского лидера мог стать его личный бронепоезд, на котором глава КНДР прибыл во Владивосток и где он, как и его предшественники Ким Чен Ир и Ким Ир Сен чувствует себя в полной безопасности. Однако спецпоезд был накануне перемещен за пределы города, что делает эту версию наименее вероятной.