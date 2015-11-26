Ким Чен Ын и Владимир Путин во Владивостоке обменялись оружием

Российский лидер получил в дар корейский меч, олицетворяющий силу и душу народа
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 19:59
Владимир Путин получил в подарок корейский меч. Фото: Стоп-кадр видео ВГТРК
Предыстория: 
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Переговоры лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына завершились. После окончания встречи был проведен прием, перед которым лидеры обменялись подарками. Путин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервис и саблю, а Ким Чен Ын в ответ президенту РФ подарил меч. Кадры обмена подарками были показаны по телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), сообщает ИА PrimaMedia.

Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину после переговоров во Владивостоке корейский меч. Лидер КНДР отметил, что этот меч "олицетворяет силу, олицетворяет душу — мою и нашего народа, который поддерживает вас".

Согласно традиции при получении в подарок оружия лидеры обменялись и монетками.

На обеде после переговоров гостям предлагали традиционные русские блюда и морские деликатесы, пишет "Интерфакс". Подавали борщ, пельмени из оленины, салат из краба, спинки трески с соусом из укропа, говядину с запеченными баклажанами, а также вино двух видов. На десерт были предложены щербет из яблока в карамели и шоколадный торт.

Также лидеры двух стран обменялись тостами. Президент РФ поднял бокал белого вина за сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и за благополучие народов. Ким Чен Ын пожелал России процветания.

Прием состоялся в кампусе Дальневосточного федерального университета.

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