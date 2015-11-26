«За процветание России»: Путин и Ким Чен Ын подняли бокалы и откушали пельменей

С кем еще российский лидер выпивал во Владивостоке (ВИДЕО)

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 25 апреля, в честь северокорейского коллеги Ким Чен Ына провел прием на острове Русском во Владивостоке. Главы двух государств подняли бокалы белого российского вина "за укрепление дружбы" и "процветание России". О том, как прошел обед, и кого еще из лидеров Владимир Путин угощал на Русском, — в материале ИА PrimaMedia.

Официальный прием состоялся в кампусе ДВФУ после переговоров. Гостям предлагали традиционные русские блюда и морские деликатесы. Подавали борщ, пельмени из оленины, салат из краба, спинки трески с соусом из укропа, говядину с запеченными баклажанами, а также вино двух видов. На десерт были предложены щербет из яблока в карамели и шоколадный торт.

Ким Чен Ын проникся к русской кухне. Бывший полпред президента РФ в ДФО Константин Пуликовский, сопровождавший отца сегодняшнего северокорейского лидера Ким Чен Ира в 2001 году во время визита в Россию, рассказал, что он везде заказывал борщ, соленые огурцы.

"Ким Чен Ир очень скрупулезно относился к пище, обязательно все пробовал. Особенно хлеб: где бы мы ни были просил хлеба попробовать, он же у нас в разных частях страны отличается. Обязательно пробовал соленый огурец, именно соленый бочковый, обязательно пробовал сало. Он просил пельмени, чтобы ему приготовили и выпивал рюмку обыкновенной нашей русской водки", — рассказал Пуликовский ТАСС.

Делегация Ким Чен Ына спустя 18 лет также запросила традиционную русскую кухню – пельмени и борщ.

В качестве напитков во время официального приема подавали, впрочем, не водку, а два вида вина отечественного производства – Шардоне и Мерло.

Для тоста Владимир Путин и Ким Чен Ын выбрали белое вино. Президент РФ поднял бокал за сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и за благополучие народов.

"Предлагаю тост за здоровье Ким Чен Ына и всех присутствующих", — сказал Путин, открывая президентский прием.

Лидер КНДР, поднимая бокал на президентском приеме, назвал разговор с президентом России Владимиром Путиным откровенным и содержательным.

"Искренне желаю, чтобы Россия непременно процветала, как сильная, достойная, великая страна", — цитирует его ТАСС.

Ким Чен Ын предложил тост "за развитие, укрепление и процветание великой Российской Федерации за доброе здоровье президента Путина, за счастье и прекрасное будущее двух стран, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей". При этом он выразил признательность за приглашение приехать с визитом, а также за то, "что несмотря на свой очень напряженный график, [Владимир Путин] прилетел сюда из далекой Москвы, преодолев тысячи километров", и оказал северокорейской делегации столь теплый прием.

Отметим, что Владимир Путин на острове Русском встречает высокопоставленных гостей из стран Восточной Азии не впервые. На Восточный экономический форум, который ежегодно проходит во Владивостоке, несколько раз приезжал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в прошлом году ВЭФ посетил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён, в 2017 году приезжал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В 2018 году важным событием стал приезд на ВЭФ председателя КНР Си Цзиньпин. На полях Восточного экономического форума Владимир Путин и Си Цзиньпин сами приготовили блины. После переговоров в рамках ВЭФ главы государств посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", где в павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" вместе приготовили блины с черной и красной икрой.

Во время процесса приготовления блинов российский президент отметил мастерство в этом деле своего китайского гостя. "Да, у меня кругленько", — согласился тогда Си Цзиньпин.

После выпекания лидеры двух стран завернули в свои блины черную и красную икру и ели блюда руками. По предложению Путина по русской традиции они выпили по рюмке водки.

На этой же выставке Путин приобрел мед и сбитень. Кстати, сбитнем он угостил Си Цзиньпина. Сам российский лидер попробовал крем-мед, который приготовлен из дальневосточного сырья.