ДРСК обеспечил надежное электроснабжение саммита Россия — КНДР во Владивостоке

Встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла 25 апреля на территории кампуса ДВФУ
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 18:17
Приморский филиал ДРСК обеспечил надежное электроснабжение. Фото: пресс-служба ДРСК
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Специалисты "Приморских электрических сетей" (филиала "Дальневосточной распределительной сетевой компании") обеспечили надежное электроснабжение объектов проведения саммита между Россией и КНДР. Встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла 25 апреля на территории кампуса ДВФУ на острове Русском, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

В рамках подготовки к саммиту специалистами приморского филиала ДРСК в короткие сроки были проведены в полном объеме все организационно-технические мероприятия по обеспечению надежной работы сети. Специалисты выполнили тепловизионный контроль трансформаторных подстанций, источников бесперебойного питания, провели проверку устройств автоматики и профилактику аккумуляторных батарей, а также другого оборудования, задействованного в обеспечении бесперебойного электроснабжения мест проведения мероприятий. При проведении проверок замечаний выявлено не было, что говорит о высоком уровне эксплуатации оборудования.

Кроме этого, специалистами приморского филиала ДРСК дополнительно вели тепловизионный мониторинг временных сетей, специально созданных для проведения саммита. Энергетики провели совместную противоаварийную тренировку с сотрудниками НОК "Океанариум" с отработкой реальных действий по восстановлению электроснабжения в случае возникновения нештатных ситуаций на его территории.

"В компании есть опыт подготовки к сопровождению международных мероприятий. В прошлом году наш филиал обеспечил бесперебойное электроснабжение уже четвертого Восточного экономического форума, — отметил первый заместитель директора по производству приморского филиала ДРСК Сергей Корчемагин. — Особенностью подготовки к обеспечению этого саммита стали максимально сжатые сроки. Фактически за два дня энергетики выполнили весь необходимый объем работы по обеспечению надежной работы электрических сетей, требуемый для проведения мероприятия такого уровня".

Все оборудование, задействованное в электроснабжении кампусов Дальневосточного федерального университета во время встречи глав государств, работало в штатном режиме. Персонал филиала продемонстрировал высокий уровень квалификации и хорошую организованность.

В "Приморских электрических сетях" продолжает действовать особый режим работы, который был введен в филиале утром, 24 апреля. На период его действия на предприятии обеспечено круглосуточное дежурство персонала на всех объектах, задействованных в проведении как официальных, так и культурных мероприятий.

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