Серебряный хор Hansarang из Кореи стал призером конкурса "Поющий океан" во Владивостоке

Впервые выступив на международной сцене, артисты завоевали второе место и добились признания публики

Групповое фото Серебряного хора Hansarang после завоевания серебряной награды. Фото: Ryu Kyung Bok (???), CEO/INCOS Co.LTD.

Серебряный хор Hansarang из Южной Кореи завоевал серебряную награду на гала-концерте в рамках краевого конкурса хоровых коллективов "Поющий Океан" (6+), который состоялся во Владивостоке 21 апреля на сцене Приморского краевого колледжа искусств. Творческий коллектив, относящийся к Центру социального обеспечения пожилых людей города-метрополии Ульсан, стал официальным представителем Южной Кореи на прошедших соревнованиях, сообщает PrimaMedia Korea.

Конкурс был проведен Приморским краевым центром народной культуры при поддержке департамента культуры Приморского края, Приморского краевого колледжа искусств и Хорового общества Приморского края. В нем приняли участие около 60 хоров региона, а 13 лучших коллективов продемонстрировали свои таланты на главной сцене в рамках гала-концерта. Победивший хоровой коллектив удостоился чести представлять Приморский край на Национальном хоровом конкурсе, который будет проводится в Москве.



На гала-концерте Серебряный хор Hansarang из Южной Кореи, исполнив традиционную корейскую народную песню "Ариранг" и популярную среди корейцев песню "Красивые реки и горы", получил большое признание. Особенно высокой похвалы хор удостоился от председателя жюри конкурса, всемирно известного обладателя баса, оперного певца, солиста Большого театра Николая Диденко.



Участие в гала-концерте конкурса хоровых коллективов "Поющий океан" для Серебряного хора Hansarang стало первым международным выступлением

за последние 10 лет, что стало знаменательным событием, в котором корейские артисты смогли ярко продемонстрировать отточенное за годы мастерство.

Все участники серебряного хора Hansarang участвуют не только в ежегодных регулярных концертах, но и часто появляются в различных передачах на

телевидении, таких как “Korea’s Got Talent” (TVN), “Starking” (SBS), “Qualification of Men” (KBS-2TV), “VJs on the Scene” (KBS-2TV) и других, а также участвуют в Ульсанском национальном хоровом конкурсе, хоровом конкурсе Национальной экологической песни, других культурных мероприятиях и местных фестивалях, тем самым играя ведущую роль в расширении культурной деятельности с участием старшего поколения.