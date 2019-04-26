Первый в истории визит Ким Чен Ына во Владивосток: как это было (ВИДЕО)

Верховный правитель северокорейской нации в России - хроника исторического события

Ким Чен Ын. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Секретные авиарейсы, загадочный бронепоезд, лимузин — фантом, истребители в небе и бегущая за автомобилем пешая охрана. Чего только не произошло за короткий, но знаменательный визит главы Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына во Владивосток. Впервые посетивший Россию лидер северокорейского народа оставил после себя неизгладимое впечатление. О том, как прошел этот исторический визит — расскажет ИА PrimaMedia.

За несколько дней до прибытия высокопоставленного гостя в корпусах ДВФУ, ставшего основной площадкой первого визита Ким Чен Ына в Россию, закипела работа. Всего за сутки зал в спортивном корпусе превратился в концертную площадку. Здесь появились флаги двух стран, сцена, масса оборудования для выступления артистов.

Всего за два дня до важной встречи лидеров двух стран под сомнением находилась дата, время, место и тема самой встречи. Однако факт того, что она все же состоится 23 апреля подтвердила северокорейская сторона.

Во вторник, 23 апреля в Международный аэропорт Владивостока прибыл самолет из КНДР, которого изначально не было в расписании. По данным южнокорейского телеканала KBS, на нем прибыла охрана Кин Чен Ына, а также сотрудники его протокольной службы. Едва ступив на российскую землю, северокорейские гости успели стать участниками конфликта. Когда южнокорейский репортер попытался задать визитерам вопрос, один из них ударил по камере, а затем погнался за журналистом.

Накануне встречи Путина и Ким Чен Ына были предприняты различные меры по обеспечению безопасности глав государств. И были они достаточно жесткими. Так акватория бухт Аякс, Парис и Новик на острове Русский оказалась закрыта для маломерных судов с 8.00 24 по 08.00 26 апреля. Был также ограничен въезд на территорию ДВФУ и проход на определенные университетские объекты 24 и 25 апреля, территорию охраняла полиция со служебными собаками. У студентов возникли проблемы с парковками, которые были закрыты вблизи кампуса на несколько дней. Однако, несмотря на ограничения, занятия в университете продолжались.

За день до официального прибытия Ким Чен Ына во Владивосток, 23 апреля на территории кампуса ДВФУ были замечены два черных лимузина. Как сообщило агентство "Интерфакс — Дальний Восток", один из лимузинов оказался личным транспортом отца северокорейского народа Ким Чен Ына. Транспорт вождя, по данным журналистов, привезли во Владивосток грузовым самолетом Ил-76, который оказался вторым незапланированным рейсом во Владивосток из Пхеньяна.

Среду, 24 апреля Владивосток провел в подготовке к важному историческому моменту: прибытию Ким Чен Ына на российскую землю.

Не остался без внимания внешний облик Владивостока. К приезду северокорейского лидера была оперативно обновлена краска на пешеходных переходах, опорах освещения. Фонари были украшены флагами двух стран, стены зданий вблизи вокзала — перекрашены. Более благоприятный вид придали и привокзальной площади: перед приездом Ким Чен Ына ее отмыли "как никогда". А для того, чтобы лимузин вождя уж точно без проволочек смог выехать с территории вокзала, въезд в его ворота был углублен на 20 см. Состояние здания вокзала и прилегающей к нему территории за несколько часов до прибытия вождя проверили сотрудники северокорейской службы безопасности. Два истребителя Су-35С патрулировали воздушное пространство над столицей Приморья.

Большое влияние это событие оказала на дорожное движения Владивостока. На несколько часов в среду, 24 апреля были изменены маршруты нескольких пассажирских автобусов. По всему маршруту движения северокорейского кортежа сотрудники ДПС расчистили улицы от припаркованных автомобилей. Дорожная полиция контролировала крупные развязки, улицы и съезды. Сотрудники ДПС перекрыли движение на центральных улицах города, в районе ж\д вокзала и на острове Русский. У вокзала на перекрытой дороге началась репетиция военного оркестра. С учетом приближающегося окончания рабочего дня в и без того страдающем от обилия транспорта Владивостоке начали скапливаться серьезные пробки. Сильнее всего пострадал район Эгершельд, которому и вовсе перекрыли единственный выезд в город. Автомобилисты застряли в пробке на несколько часов, выражая свое негодование в интернете.

В ожидании исторического события вся приморская столица буквально "стояла на ушах". Готовясь ко встрече высокопоставленного гостя более сотни журналистов региональных, федеральных и иностранных СМИ собрались в районе железнодорожного вокзала за несколько часов до "часа Х" с целью занять наиболее удачное место для будущей съемки.

Утром в среду, 24 апреля бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу и прибыл на станцию Хасан в Приморье. Она и стала первой остановкой северокорейского вождя на российской земле. Здесь его встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора и генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор.

Ким Чен Ына приветствовали девушки в национальных нарядах: гостю предложили хлеб да соль. Глава КНДР даже отведал кусочек каравая.

В Хасане северокорейский лидер посетил Дом российско-корейской дружбы, известный как "Домик Ким Ир Сена", когда-то его посещал и отец Ким Чен Ына — Ким Чем Ир. "Я рад оказаться на российской земле", – заявил по прибытии Ким Чен Ын и отметил, что данный визит в Россию – не последний. "Это только первый шаг", – сказал он в ходе короткой встречи.

Вскоре после визита на станцию Хасан Ким Чен Ын отправился во Владивосток.

После невероятно тщательной подготовки и нескольких переносов времени прибытия долгожданного высокопоставленного гостя историческое событие состоялось. Бронепоезд с Ким Чен Ыном прибыл во Владивосток. Глава КНДР вышел из поезда под музыку военного оркестра, прошелся по красной ковровой дорожке и пересел в свой черный лимузин, за которым проследовал внушительный кортеж.

Прибытие северокорейского лидера сопровождалось рядом комичных ситуаций. Так, например, прямо на ходу, пока поезд еще двигался вдоль перрона, охрана Ким Чен Ына протирала поручни вагона вождя, успевшие, вероятно, запачкаться в пути.

Второй раз охрана северокорейского лидера удивила общественность, когда пыталась пешком сопровождать лимузин вождя, тревожно ускорявшийся по мере движения до того момента, как бравые парни и вовсе отстали.

Ночевал Ким Чен Ын не в своем бронепоезде в целях безопасности, как утверждали многие СМИ, а на территории ДВФУ, сообщил источник ИА PrimaMedia.

На следующий день после знаменательного приезда Ким Чен Ына во Владивосток, в четверг, 25 апреля на территории кампуса ДВФУ на острове Русский состоялась его первая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кортеж Владимира Владимировича прибыл под охраной снайперов, расположившихся на крыше здания.

Главы пообщались тет-а-тет, а затем прошли переговоры в составе делегаций, также состоялся и официальный прием. В центре внимания оказалось мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а также различные аспекты двусторонних отношений.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит лидера КНДР в в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что страны могут сделать вместе. "Я помню свой визит в вашу страну, ваш отец был одним из инициаторов подписания основополагающего договора — Договора о дружбе между нашими странами", — обратился Путин к Ким Чен Ыну.

Лидер КНДР, в свою очередь, выразил надежду, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным поможет развитию двусторонних связей и урегулированию ситуации на Корейском полуострове. "Я надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни", — подчеркнул он.

После окончания встречи был проведен прием, перед которым лидеры обменялись подарками. Путин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервис и саблю, а Ким Чен Ын в ответ президенту РФ подарил меч. На торжественном приеме северокорейского гостя угощали блюдами русской традиционной кухни. В числе яств для высокопоставленного гостя были борщ, пельмени, салат из краба, щербет из яблок в карамели и многое другое. Из алкоголя на столе была не русская водка, а белое вино отечественного производства. Президент РФ и глава КНДР подняли бокалы за сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и за благополучие народов. Пообещал Путин Ким Чен Ыну и ответный визит в Северную Корею.

В свой третий день во Владивостоке в пятницу, 26 апреля Ким Чен Ын планировал пройти по стопам своего отца, а также посетить ряд других интересных и важных мест города, включая Приморскую сцену Мариинского театра, Приморский океанариум, музей Тихоокеанского флота России, а также гостиницу "Гавань", где ночевал его отец, и хлебзавод "Владхлеб", где 2002 году Ким Чен Ир пробовал фирменный угольный хлеб. Но не всем планам суждено было сбыться.

В дождливую пятницу, 26 апреля Ким Чен Ын отменил, а затем снова внес в план ряд мероприятий. Так, например, вождь не прибыл на церемонию возложения цветов у мемориала "Боевая слава ТОФ", утром, когда на месте его уже ждала красная ковровая дорожка, СМИ, а улица Светланская была перекрыта. Визит состоялся позже и все подготовительные процедуры пришлось повторить.

Передвижения северокорейского вождя по Владивостоку в последний день поездки не обошлись без внимания общественности: город снова встал. Мощные пробки из-за перекрытых для проезда кортежа дорог сковали центр и ряд других районов города. Уровень дорожных заторов, согласно сервису Яндекс.Пробки, достиг 8 из 10 баллов.

В пятницу, 26 апреля Ким Чен Ын отобедал с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и представителями местных предприятий в известном пригородном ресторане "Лесная заимка", в котором в свое время побывал сам Брежнев и президент США Джеральд Форд. В результате поездки высокопоставленных гостей и, соответственно, перекрытия дороги, масштабная пробка образовалась еще и на выезде из Владивостока.

Непросто оказалось и центральной части города. Здесь были перекрыты даже некоторые пешеходные маршруты, чтобы обеспечить безопасность высокопоставленного гостя. Центр опустел, дороги оказались перекрыты, автобусам пришлось срочно менять маршруты, а пассажирам — добираться до пункта назначения пешком или же ожидать открытия дорог.

Масштабные перекрытия дорог и пешеходных маршрутов по всему Владивостоку продолжились вплоть до самого отъезда председателя Госсовета КНДР с железнодорожного вокзала Владивостока около 15.00 местного времени.

Напомним, что Владимир Путин еще в июне 2018 года пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. В конце года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что северокорейский лидер готов совершить такой визит. В начале марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дипломаты продолжают согласовывать дату и место встречи.

Встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна была состояться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) еще в сентябре прошлого года, однако северокорейский лидер на него не приехал. Но теперь вот, получилось.



