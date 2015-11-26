Россияне на Пасху покупали больше куличей и меньше яиц

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали потребительский спрос

Пасха. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Сбербанк и оператор фискальных данных "Платформа ОФД" проанализировали потребительский спрос в преддверии празднования Воскресения Христова. В топ самых покупаемых товаров вошли куличи, яйца, пасхальные наборы красителей, пасхальные сувениры для детей, красители для яиц, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сравнивались продажи товаров к Пасхе в розничных магазинах за недельный период — с пятницы 19 апреля по пятницу 26 апреля, а также аналогичный недельный период перед Пасхой прошлого года (с 30 марта по 6 апреля 2018 года, так как Пасха была 8 апреля 2018 года).

Выяснилось, что россияне активно готовились отмечать православный праздник еще с Вербного воскресенья. На Страстной неделе спрос на товары пасхальной категории вырос в 3–3,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Пик продаж пришёлся на заключительные три дня Страстной седмицы.

Как же изменился спрос на основные товары пасхальной группы за неделю до Воскресения Христова в 2019 году по сравнению с таким же периодом в 2018 году?

Россияне купили на 24% больше куличей, чем в прошлом году. Средний чек покупки составил 124 рубля, что выше прошлогоднего показателя на 5%.

Пасхальных наборов для раскраски яиц приобретено на 20% больше, чем годом раньше. Средний чек покупки составил 51 рубль, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Куриных яиц куплено на 17% меньше, чем год назад. Средний чек покупки составил 140 рублей (два десятка), что на 12% меньше, чем в 2018 году.

Больше всего товаров пасхальной группы на Страстной неделе купили в Свердловской, Тюменской, Ярославской областях и Москве.

Исследование проведено на основе ежедневной обработки более 35 млн кассовых чеков, поступающих оператору фискальных данных "Платформа ОФД" с каждой четвёртой кассы в России, а также на основе аналитической информации Сбербанка.