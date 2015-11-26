Россияне на Пасху покупали больше куличей и меньше яиц

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали потребительский спрос
Общество 12:06
Пасха. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Сбербанк и оператор фискальных данных "Платформа ОФД" проанализировали потребительский спрос в преддверии празднования Воскресения Христова. В топ самых покупаемых товаров вошли куличи, яйца, пасхальные наборы красителей, пасхальные сувениры для детей, красители для яиц, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сравнивались продажи товаров к Пасхе в розничных магазинах за недельный период — с пятницы 19 апреля по пятницу 26 апреля, а также аналогичный недельный период перед Пасхой прошлого года (с 30 марта по 6 апреля 2018 года, так как Пасха была 8 апреля 2018 года).

Выяснилось, что россияне активно готовились отмечать православный праздник еще с Вербного воскресенья. На Страстной неделе спрос на товары пасхальной категории вырос в 3–3,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Пик продаж пришёлся на заключительные три дня Страстной седмицы.

Как же изменился спрос на основные товары пасхальной группы за неделю до Воскресения Христова в 2019 году по сравнению с таким же периодом в 2018 году?

  • Россияне купили на 24% больше куличей, чем в прошлом году. Средний чек покупки составил 124 рубля, что выше прошлогоднего показателя на 5%.
  • Пасхальных наборов для раскраски яиц приобретено на 20% больше, чем годом раньше. Средний чек покупки составил 51 рубль, что на 15% больше, чем в 2018 году.
  • Куриных яиц куплено на 17% меньше, чем год назад. Средний чек покупки составил 140 рублей (два десятка), что на 12% меньше, чем в 2018 году.
  • Больше всего товаров пасхальной группы на Страстной неделе купили в Свердловской, Тюменской, Ярославской областях и Москве.

Исследование проведено на основе ежедневной обработки более 35 млн кассовых чеков, поступающих оператору фискальных данных "Платформа ОФД" с каждой четвёртой кассы в России, а также на основе аналитической информации Сбербанка.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Источник духовной радости": как жители Владивостока Пасху отмечали

Владивосток встретил Пасху с новым митрополитом и новым губернатором

банки финансовые Пасха Сбербанк

Владивостокцы приняли участие во Всероссийской неделе грамотности

10:34

"Примсоцбанк" занял 41 место в рейтинге самых медийных Банков по итогам марта 2019 года

29 апреля, 18:40
Во Владивостоке мобильный интернет показал высокую стабильность
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia