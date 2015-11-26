Студенты из Пусана примут участие в Евразийской экспедиции-2019

Подготовка к мероприятию уже началась

Студенты-волонтеры перед главным зданием МГУ, 2018 год. Фото: Центр Евразийского сотрудничества

Евразийская экспедиция-2019 (19+) пройдет в период с 17 июля по 10 августа. 46 волонтеров из Пусана в течение 25 дней побывают в России, Китае, Монголии, Польше, Германии и преодолеют более 12 тысяч км, сообщает PrimaMedia Korea.

Мероприятие проводится четвертый год подряд. Его основная задача заключается в придании гласности актуальным проблемам Корейского полуострова, среди которых объединение двух Корей, борьба за независимость страны, вопросы транспортного сообщения и четвертой промышленной революции. В этот период планируется провести большое количество мероприятий для того, чтобы познакомить местное население с городом Пусан, а также заручиться его поддержкой в вопросах северного экономического сотрудничества.

Заявки на участие могут подать жители города Пусан старше 19 лет, включая студентов и аспирантов Пусанских университетов. Для этого достаточно иметь желание и способности. Выбранные кандидаты будут разделены по следующим группам: развитие бизнеса, устный перевод, реклама, организация представлений.

Известно, что в мероприятии примут участие специалисты различных областей, таких как экономика, промышленность, медицина и здравоохранение, искусство, кино, спорт и публицистика.

Результаты конкурса станут известны уже 11 мая.