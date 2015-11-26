Приморская погода подмочит настроение участников первомайской демонстрации

Синоптики прогнозируют осадки во Владивостоке и по всему краю в День солидарности трудящихся
Общество 16:30

Помимо хорошего настроения захватить с собой дождевик и зонтик на первомайскую демонстрацию рекомендуют приморские синоптики. Прогноз погоды на Первомай оказался не самым оптимистичным, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

Ближайшей ночью с 30 апреля на 1 мая к Приморскому краю подойдут фронтальные разделы, местами начнётся небольшой дождь. В дальнейшем фронт будет смещаться над краем, осадки распространятся на большую территорию края и местами будут усиливаться. В утренние часы на побережье не исключён туман. Фон минимальных температур останется на уровне минувшей ночи. Максимальные температуры воздуха в пределах +9…+17 °C.

Во Владивостоке в ночное время существенных осадков не ожидается, минимальная температура воздуха +3…+5 °C. Завтрашний день горожан отличной погодой не порадует. Во время первомайской демонстрации во Владивостоке облачно, возможен дождь, поэтому зонт не будет лишним. Во второй половине дня погода с прояснениями и столбики термометров поднимутся до +9…+11 °C.

Напомним, что прошлогодняя первомайская демонстрация также прошла под дождем, однако непогода не смогла испортить праздничного настроения приморцев. С яркими шарами и плакатами они прошлись по главным улицах Владивостока.

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