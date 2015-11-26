Смерть моряков - несчастный случай: FESCO прокомментировала гибель членов экипажа корабля

В настоящий момент по факту гибели двух мужчин на борту судна «Василий Головнин» проводится расследование
Общество 14:23
На борту контейнеровоза из Владивостока от отравления метанолом скончались два моряка. Фото: Судно "Василий Головнин". Официальный сайт FESCO

Транспортная группа FESCO оперативно отреагировала на сообщения приморских и федеральных СМИ и подтвердила факт трагической гибели двух моряков на борту дизель-электрохода "Василий Головнин", направлявшегося из Антарктиды в порт Кейптаун (ЮАР) во время завершения антарктической экспедиции. Смерть моряков не связана с выполнением ими профессиональных обязанностей или с погодными условиями, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на FESCO.

"По имеющейся у компании информации, смерть обоих моряков наступила в результате несчастного случая", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщают FESCO, информация о случившемся была своевременно передана в соответствующие государственные органы. В настоящее время проводится расследование, которое будет продолжено и после прибытия судна в порт Кейптаун в официально установленном береговом медицинском учреждении. Представители FESCO находятся в постоянном взаимодействии с дипломатическим представительством России в ЮАР.

Компания выражает свои соболезнования родным и близким скончавшихся моряков.

Согласно данным Федерации профсоюзов Приморского края, погибшими на борту "Василия Головина" были работники ПАО "Дальневосточное морское пароходство" — головной компании транспортной группы FESCO 31-летний матрос и 47-летний токарь.

Напомним, ранее сообщалось, что предварительная версия гибели двух моряков — отравления метанолом. Сейчас "Василий Головнин" идет к Кейптауну. Предположительно перемещать тела двух приморцев из Кейптауна во Владивосток будут самолетом.

Дизель-электроход ледового класса "Василий Головнин" уже не в первый раз постигают трудности. Почти месяц он выбирался из ледового плена на обратном пути после доставки более тысячи тонн грузов на индийские антарктические станции "Бхарати" и "Майтри". Он привез технику, топливо и продовольствие, обратно из Антарктиды теплоход вывозит бытовой и технический мусор со станций.

Также "Василий Головнин" доставил в Антарктиду новую смену индийских полярников, которые сменили исследователей, работающих на станциях в настоящее время. Судно вышло из южноафриканского Кейптауна еще в конце января 2019 года и прибыло к месту назначения только во второй половине марта. В непогоду выгрузка груза заняла три дня, но попытка обратного движения была приостановлена из-за тяжелых льдов Антарктиды и непредсказуемой антарктической погоды.

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На борту контейнеровоза из Владивостока от отравления метанолом скончались два моряка

смерть, гибель Транспортная группа FESCO

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