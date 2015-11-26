Победители премии FitLove Awads 2019 определены во Владивостоке

Награждение победителей прошло в казино Tigre de Cristal
Спорт 16:36
Награждение победителей. Фото: Организаторы мероприятия

Стали известны имена победителей уникальной фитнес-премии FitLove Awards 2019, сообщает ИА PrimaMedia. Награждение победителей проходило в казино Tigre de Cristal. Всего было представлено 13 номинаций.

Так, церемония награждения победителей уникальной фитнес-премии FitLove Awards 2019 состоялась в пятницу, 3 мая в казино Tigre de Cristal. Как отметили организаторы мероприятия, такое место дислокации было выбрано не случайно. По их словам спорт и казино связывает между собой воля к победе и игровой азарт.

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Основателем первой и единственной на территории всего ДФО премии в области фитнеса является Александр Руденко, он же стал организатором фестиваля FitLove, который проходил во Владивостоке со 2 по 4 мая. Премия создана с целью популяризации фитнеса и здорового образа жизни, повышения стандартов фитнес-услуг на территории ДФО, а также мотивировать функционеров индустрии развиваться и повышать качество работы.

Всего было представлено 13 номинаций, в каждой из которых подписчики инстаграм-аккаунта фестиваля FitLove была дана возможность отметить 5 номинантов на свой выбор, среди которых в дальнейшем и развернулась борьба. Награждение победителей прошло в казино Tigre de Cristal. Так, самым популярными фитнес-тренерами стали Евгений Телин и Верико Мачавариани, фитнес парой Илья Иванов и Екатерина Дубровская, а фитнес-блогерами Данил Каргин и Анна Белоногова. Популярной сетью фитнес клубов признали "Чемпион", популярный фитнес клуб "Дева Фитнес", а самой популярной студией "ДС Чикаго". Вячеслав Рубан одержал победу в гонке за первое место в номинации самые мужественные руки. В самой волевой номинации "ДО и После" победу заслуженно одержала Екатерина Попенко.

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