Дожди снова накроют Приморье

В крае будет по-прежнему прохладно

Дождь. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Очередной фронтальный раздел подойдёт завтра к Приморью, дожди в крае возобновятся. Максимальная температура воздуха существенно не изменится: +13…+20°С, на северо-востоке +8…+12°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке минувшей ночью прошел дождь (1 мм), который продолжался недолго. Температура воздуха понизилась до +5…+6°С, к утру прояснило. Днем в краевой столице погода с переменной облачностью, без существенных осадков, ветер свежий. Сегодня в городе будет теплее, чем вчера, максимальная температура +13…+15°С.

Ближайшей ночью во Владивостоке без осадков. Минимальная температура +5…+7°С. Завтра днем станет еще немного теплее, возможен небольшой кратковременный дождь. Свежий ветер.