Дожди снова накроют Приморье

В крае будет по-прежнему прохладно
Общество 14:31
Дождь. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Очередной фронтальный раздел подойдёт завтра к Приморью, дожди в крае возобновятся. Максимальная температура воздуха существенно не изменится: +13…+20°С, на северо-востоке +8…+12°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке минувшей ночью прошел дождь (1 мм), который продолжался недолго. Температура воздуха понизилась до +5…+6°С, к утру прояснило. Днем в краевой столице погода с переменной облачностью, без существенных осадков, ветер свежий. Сегодня в городе будет теплее, чем вчера, максимальная температура +13…+15°С.

Ближайшей ночью во Владивостоке без осадков. Минимальная температура +5…+7°С. Завтра днем станет еще немного теплее, возможен небольшой кратковременный дождь. Свежий ветер.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Каникулы закончились! Завтра не забудьте взять зонтики

Маршрут выходного дня: цветущие сады под Владивостоком

Синоптики рассказали, стоит ли Приморью рассчитывать на солнце в начале мая

метеопрогноз дождь, ливень погода

Дождь ожидается в Приморье в воскресенье

4 мая, 12:36

Синоптики рассказали, стоит ли Приморью рассчитывать на солнце в начале мая

1 мая, 15:20
Торговая сеть «Винлаб»: секрет успешно развивающегося бизнеса
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia