Фатальные ошибки пилотов, из-за которых погибли 40 человек в самолете

По версии следствия, трагедия случилась в частности из-за некомпетентности экипажа
Происшествия 00:30

Трагедия, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, не сходит с уст у многих россиян. Люди обсуждают, что же произошло в самолете, почему погибли десятки пассажиров. Названы ошибки пилотов, которые предположительно привели к гибели людей.

Сообщается, что пилоты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в аэропорту не выключили двигатели. Они работали, пока их не потушили.

Также известно, что после приземления пилоты открыли в кабине боковое окно, пишет РБК, ссылаясь на источники.

Это могло усилить тягу воздуха и, как следствие, скорость горения. Информацию об этом также подтвердили в Росавиации.

Вопросов по-прежнему остается не мало. Среди которых, пожалуй, один из главных – почему пожарные не встречали сразу самолет, который терпел бедствие. И почему взлетную полосу не залили оперативно пеной.

По словам экспертов, аварийные ситуации в аэропорту прописаны, и специалисты знают, как моментально действовать при ЧП.

Учитывая то, что самолет находился некоторое время без связи, диспетчеры не могли знать, что там происходит.

— Когда самолет пошел на второй круг, могло быть понятно, что пожара на борту нет и что шасси работают. Поэтому пеной полосу не проливали — это делается в случаях, когда предполагается, что самолет будет садиться на брюхо. Пожарные тем временем получают автоматический сигнал, который обязывает их в течение трех минут надеть огнезащиту и вывести технику из гаражей. Как только самолет приземляется, машины срываются с места и несутся следом. Скорость самолета при этом может быть до 300 км/ч. А пожарные машины, конечно же, такую скорость развить не могут. Поэтому-то пожарные и появляются у самолета спустя несколько секунд после его остановки. Они разворачивают пожарные стволы и начинают тушение, а тем временем люди уже эвакуируются, — объяснил независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров, пишет МК.

Напомним, самолет SSJ-100 летел из Москвы в Мурманск. Он загорелся во время жесткой аварийной посадки. Командир судна и члены экипажа говорят, что в лайнер ударила молния. Из-за этого отказала автоматика, и возникли проблемы со связью. Однако по версии следствия, трагедия произошла в связи с недостаточной квалификацией пилотов и диспетчеров, неблагоприятными погодными условиями и неисправностью самолета.

В результате ЧП погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство из них умерли из-за отравления продуктами горения. 37 человек выжили, среди них 4 члена экипажа.

Карина Красилова

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