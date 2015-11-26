Байкер при деньгах: губернатор Приморья обнародовал свои доходы

В собственности у главы региона четыре дома и мотоцикл

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заработал в прошлом году 22 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обнародовал доходы за 2018 год. Согласно декларации, его доход снизился на 3 млн по сравнения с предыдущим отчетным периодом, сообщает ИА PrimaMedia.

Задекларированный доход Олега Кожемяко за 2018 год составил 22,231 млн рублей. Годом ранее эта сумма была 25,235 млн рублей. В собственности губернатора по-прежнему имеется участок площадью 4,5 га, четыре жилых дома — 158,5 кв. метров, 84,6 кв. метров, 77,7 кв. метров и 30,8 кв. метров. Из автотранспорта Кожемяко владеет только мотоциклом Harley Davidson.

Также в пользовании у главы региона есть две квартиры — 114 кв. метров и 49,7 кв.метров.

Как сказано в декларации, каких-либо крупных сделок купли-продажи губернатор в минувшем году не совершал.

Несмотря на то, что на сайте администрации Приморского края семейное положение Олега Кожемяко указано как "женат", в декларации не отражены доходы его супруги. По информации агентства, губернатор состоит в гражданском браке и воспитывает троих детей.