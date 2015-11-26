Россияне завоевывают корейское телевидение

Танцоры из России заняли первое место в шоу Stage K, а Лада Акимова завоевала корону в конкурсе Miss Super Talent of the World
PrimaMedia Korea
Общество 13:38
Команда танцоров из России. Фото: PrimaMedia Korea

Россияне в начале мая завоевали сразу несколько наград в Корее, отметившись на корейском телевидении. Так, танцоры из России заняли первое место в танцевальном шоу Stage K на одном из корейских телеканалов, а россиянка Лада Акимова завоевала корону в конкурсе Miss Super Talent of the World, сообщает PrimaMedia Korea.

Лада Акимова одержала победу в международном конкурсе Miss Super Talent of the World, организованном компанией Suta Group, 10 мая. Первый финал конкурса прошел в Сеуле. В мероприятии приняли участие актрисы, фотомодели, спортсменки из 30 стран, включая Россию, Великобританию, США и Китай.

Лада Акимова

Лада Акимова. Фото: PrimaMedia Korea

Изюминкой конкурса стало дефиле участниц в традиционных нарядах, вечерних платьях и купальных костюмах, а также конкурс песен и танцев. Ранее, россиянка завоевала "огненную" корону на международном конкурсе "Мисс Земля-2017". В настоящее время Лада Акимова проживает в Екатеринбурге, где совмещает работу моделью и певицей с учебой по специальности "международный бизнес".

Стоит также отметить успех российских танцоров, которые в минувшее воскресенье заняли первое место в танцевальном шоу телеканала JTBC — Stage K. Четыре участника танцевальной группы исполнили два конкурсных танца молодежной поп-группы EXID – I Love You и Up & Down. Добавим, что K-POP очень популярен среди российских танцоров.

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