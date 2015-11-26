Школьники Владивостока прошли все экологические станции в Покровском парке

В финале экоигр "Мир вокруг нас!" приняли участие команды девяти школ

В финале экоигр "Мир вокруг нас!" приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia

В Покровском парке Владивостока состоялся финал экологических игр "Мир вокруг нас!". В ходе соревнований ребята проходили задания на установленных экологических станциях, сообщает ИА PrimaMedia.

Мероприятие началось с приветствия команд. Школьники выступали с плакатами, речевками, песнями и танцами. Ведущий разъяснил ребятам правила прохождения станций.

"Сегодня командам нужно пройти десять станций по маршрутному листу и постараться получить самый высокий бал. Победителей определят по наибольшему количеству набранных очков" — прокомментировала Ирина Осина, начальник отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города.

В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Дети с радостью приняли участие в мероприятии. Школьники увлеченно ходили по станциям и старательно выполняли задания.

"Целью наших игр является воспитание в подрастающем поколении навыков взаимодействия с окружающей средой. Это также способ передать знания, отличные от тех, которые передаются в школе за партой. Мы даем знания о природе через интерактивное общение, когда дети бегают, коллективно решают задачи, где-то даже с юмором", — рассказал ведущий и соорганизатор мероприятия Кирилл Пономаренко.

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В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia В финале экоигр «Мир вокруг нас!» приняли участие команды девяти школ. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

"В целом нам нравится эта тема с экологией, хочется природу защищать, да и в принципе это полезно для школьников. Никогда не будет лишним напомнить еще раз, что природу надо беречь" — делятся впечатлениями одиннадцатиклассники Руслан Бодык и Алина Андрющенко.

Девочки из пятого класса ГЭК ДВФУ Татьяна Бердник и Полина Токолова рассказали, что их любимым заданием стало определение видов деревьев. За выполненное задание школьники получали шишки.

"Мы стараемся защищать и оберегать природу. Вот недавно от школы устраивали акцию по сбору макулатуры. Иногда мы с семьей, когда выезжаем куда-то, собираем мусор в округе. Знаю, что мы не одни такие, это очень радует", — поделилась Полина Токолова.

В итоге соревнований были определены три победителя: 1-е место – команда "Юные Гарбологи" (школа №47), 2-е место – команда "Последователи Аристотеля" (школа №11), и 3-е место – команда "Эдельвейс" (гимназия №2).

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.



