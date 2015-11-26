Более ста юных пожарных Приморья приняли участие в соревнованиях на "Динамо"

Призеры получат шанс проявить себя на первенстве Дальнего Востока по пожарно-спасательному спорту

Соревнования на "Динамо". Фото: ИА PrimaMedia

V открытый Кубок Приморского края по пожарно-спасательному спорту, посвященный 370-летию пожарной охраны России, собрал на стадионе "Динамо" более сотни юных пожарных Приморья. Соревнования проходят в течение двух дней, 17 и 18 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

В состязаниях принимают участие 114 девушек и юношей в возрасте от 13 до 18 лет. Юные пожарные представляли Приморье и Забайкальский край, Амурскую область и Еврейскую автономную область.

Накануне, 17 мая, ребята показали свои возможности на пожарной эстафете и стометровой полосе с препятствиями. Несмотря на пасмурную погоду и ветер, спортсмены были в боевом настроении.

— У нас достаточно сильные ребята, они не раз показывали себя в состязаниях всероссийского уровня, — прокомментировал старший тренер команды из Владивостока Денис Миронов.

По результатам первого дня отличилась команды из Уссурийска, Забайкальского края и Владивостока. Спортсмены, занявшие призовые места, получат шанс побороться за чемпионский титул на первенстве Дальнего Востока по пожарно-спасательному спорту в городе Находка.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia"Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.