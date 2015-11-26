Исследователи приравняли их по вредности к лимонаду

Употребление всежевыжатых фруктовых соков может привести к смерти. Фото: ИА PrimaMedia

Свежевыжатые соки скорее опасны, чем полезны, выяснили американские ученые. Их употребление вредит здоровью и может привести к ранней смерти.

Всего в эксперименте приняли участие 13,4 тысячи человек. За шесть лет специалисты зафиксировали тысячу смертей от различных причин и 168 смертей из-за ишемической болезни. Ученые сравнили показатели смертности тех, кто получил 5% (и менее) необходимых в день калорий из сладких напитков, в том числе соков, и тех, кто получал 10% (и более). Оказалось, что последняя группа по сравнению с первой имела коэффициент риска смертности от ИБС 1,44 и 1,14 от других болезней, приводит данные исследования, опубликованного в Journal of the American Medical Association, REN-TV. Каждые дополнительные 360 мл напитков, в том числе соков, увеличивали риск смертности.

По мнению исследователей, виной всему различные виды сахара, содержащиеся в соках. Медики сравнивают их вредное воздействие с лимонадом.

Егор Тараруев