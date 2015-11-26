Из-за сильного циклона в Приморье отменили шесть местных авиарейсов

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Общество 10:35
Самолет. Фото: ИА PrimaMedia

Из-за непогоды в Международном аэропорту Владивостока отменены шесть авиарейсов по местным направлениям.

В связи со сложными метеоусловиями рейсы отменены по следующим маршрутам: Владивосток – Кавалерово (8.05), Владивосток – Терней (8.35) и Владивосток – Дальнегорск (11.50).

Также отменены обратные авиарейсы направлениями Кавалерово – Владивосток (11.05), Дальнегорск – Владивосток (15.15) и Терней – Владивосток (15.50).

Всю необходимую информацию можно найти на электронном табло Международного аэропорту Владивостока.

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