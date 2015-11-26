В ГИБДД Владивостока рассказали о дорожной обстановке в городе

По информации ведомства, в приморской столицы сохраняется опасность на некоторых участках дороги
#Удар стихии
Общество 13:33
В ГИБДД Владивостока рассказали о дорожной обстановке в городе. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
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В ГИБДД Владивостока рассказали о дорожной обстановке, которая сложилась в городе в настоящий момент.

В условиях непогоды сотрудники Госавтоинспекции несут службу в штатном режиме. С утра в дежурную часть полка ГИБДД по Владивостоку поступило 14 сообщений об авариях. Пострадал 1 человек: в районе дома №9 на Народном проспекте совершен наезд на 30-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение с переломом пяточной кости.

Аварийноопасная ситуация наблюдается на трассе Седанка – Патрокл – остров Русский в связи с плохой видимостью из-за густого тумана. Автомобилистам рекомендуют проявлять повышенное внимание на данном участке автодороги, соблюдать ПДД и меры личной безопасности.

Сотрудники полиции также обращаются к пешеходам с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, следовать предписаниям дорожных знаков и разметки. Так, на улице Русской инспекторы ДПС выявили пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Полицейские вынесли женщине предупреждение.

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