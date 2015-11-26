Волонтеры проекта "Дети в Интернете" помогают защитить детей в киберпространстве

Детки в сетке: как защитить ребенка от угроз в интернете. Фото: пресс-служба компании МТС

Современные дети родились и выросли, что называется, с гаджетом в руке. Уже в возрасте 4-6 лет больше половины из них имеют свой смартфон или планшет, а к 12 годам гаджеты есть практически у всех школьников. И с самых ранних лет современные дети на "ты" с интернетом и соцсетями. При этом из всемирной сети на неокрепшие детские умы обрушивается шквал информации и опасностей, которым они не могут противостоять в силу возраста, недостатка знаний, опыта и критического мышления. Наша задача — защитить детей в киберпространстве.

Чем страшен интернет

Интернет — не только кладезь полезной информации, но и средоточие угроз. Рассмотрим основные опасности.

Кибербуллинг или онлайн-травля. Это могут быть сообщения с угрозами, оскорбления, призывы к бойкоту. Буллинг опасен даже для взрослых, что уж говорить о неокрепшей детской психике. Он приводит к снижению самооценки, замкнутости и депрессии.

Нежелательный контент. Это все, что не должен видеть ребенок: эротические сайты, паблики про насилие, оружие, наркотики и самоубийства.

Мошенничество. Часто злоумышленники обманывают детей и воруют деньги через бесплатные приложения, тесты в соцсетях или почтовые рассылки.

Кибергруминг. Это когда взрослый устанавливает эмоциональную связь с ребенком в соцсетях с целью сексуальной эксплуатации. Психологи говорят, что опытный преступник может уговорить ребенка на личную встречу за полтора часа.

Вирусы — это вредоносные программы, которыми заражается компьютер или смартфон. Про них все всё знают, но все равно попадаются. Дети не исключение.

Фишинг-атаки с целью выудить у детей пароли, номера родительских банковских карт и прочую конфиденциальную информацию. Происходит это чаще всего через массовую рассылку писем или сообщений.

Как защитить детей

Научить ребенка основам кибербезопасности быстро не получится. Но начинать стоит уже с момента, когда ребенок получает первый гаджет. Что делать?

Расскажите про основы безопасности в сети

Научите ребенка сохранять приватность: не оставлять в соцсетях номер телефона, домашний адрес, не сообщать имена родителей и не ставить геометки в местах, где он бывает. Не встречаться с незнакомыми людьми без вашего ведома. Не делиться логинами и паролями.

Погрузитесь в онлайн-мир ребенка

Будьте вовлечены в онлайн-жизнь своих детей, будьте в курсе их интересов и потребностей. Но уважайте личное пространство! Не нужно жестко контролировать каждый шаг ребенка, переписку и историю просмотра страниц.

Будьте ближе к ребенку

Обменивайтесь веселыми и интересными видео, играйте в онлайн-игры, выбирайте красивые фото, чтобы поделиться с друзьями. Таким образом, дети будут чувствовать, что родители понимают их увлечения, смеются над теми же шутками и к ним можно обратиться в случае проблемы.

Контролируйте ситуацию

В руках современных родителей есть множество инструментов контроля за детьми в интернете. Браузеры блокируют опасные или нежелательные сайты. Мобильные, планшеты и игровые приставки оснащены средствами родительского контроля. Кроме того, все больше производителей разрабатывают гаджеты специально для детей: функции защиты присутствуют в них по умолчанию.

Предложите курс по кибербезопасности в школе

Есть проекты, посвященные безопасности детей в онлайн-мире. Так, волонтеры проекта МТС "Дети в Интернете" уже не первый год рассказывают школьникам начальных классов о том, как противостоять киберугрозам. Урок проходит в игровой форме, поэтому очень нравится детям. Правила безопасности в сети показаны через семь историй, которые происходят с главными героями обучающего мультфильма — Митясиком и Интернешкой. Каждая история раскрывает одну из опасностей интернет-среды и учит ребёнка выходить из подобной ситуации.

На этой неделе "волонтерский десант" высадился в Уссурийске и во Владивостоке. Волонтеры МТС провели для первоклашек урок на тему "Безопасный и полезный интернет". В сентябре уроки цифровой безопасности (6+) для детей будут продолжены. Если вы хотите, чтобы в вашу школу тоже пришли волонтеры проекта "Дети в Интернете", направьте заявку на электронный адрес agpushki@mts.ru.