"Жалко тачки": опубликовано еще одно видео с места "расплющенных" бетоном 4 машин

Специалисты подчеркивают, что обрушилась не подпорная стена, а бетонные блоки лестницы
#обрушительныйциклон
Это интересно 12:05
Обрушение на Ладыгина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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Мэрия Владивостока возместит ущерб владельцам поврежденных автомобилей на Ладыгина

Городские власти возместят ущерб владельцам поврежденных автомобилей на Ладыгина во Владивостоке. Сейчас на месте происшествия работает спецтехника. Задача специалистов — убрать с дороги бетонные плиты. Специалисты подчеркивают, что обрушилась не подпорная стена, а бетонные блоки лестницы. Ранее в В распоряжении редакции оказалось эксклюзивное видео с места обвала подпорной стены.

Подпорная стена, лестница и бетонный столб рухнули на припаркованные автомобили у дома на Ладыгина, 11, во Владивостоке. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. По словам местных жителей, на ветхой стене давно висело объявление, что парковаться под ней опасно.

Причиной инцидента стал ночной ливневый дождь, который подмыл и без того ветхую и накренившуюся подпорную стену. Бетонные плиты погребли под собой три автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Красный Nissan X-trail и белый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport превратились в "лепешку", у Mitsubishi Delica смята вся передняя часть машины и лопнули колеса. Меньше всех пострадал Toyota Vitz — у него поврежден задний бампер и правая сторона кузова. Из смятых автомобилей на асфальт вылилось топливо и технические жидкости.

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обрушение

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