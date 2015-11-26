Что сейчас происходит во дворе, где ночью обрушилась подпорная стена?

Деревья и лестницы падали и в других районах города

Расчистка места, где обрушились блоки. Фото: Наталья Чесалина

Городские службы уже убрали упавшие бетонные блоки и расчистили дорогу на улице Ладыгина, 11 во Владивостоке. Теперь спецтехника направилась на улицу Терешковой, 13, где произошел оползень, и стена также обрушилась на припаркованные авто, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Устраняют разрушения после обрушившейся вчера, 27 мая, на Владивосток непогоды — ливня и сильного ветра — специалисты различных ведомств. В результате разгула стихии в городе были зафиксированы упавшие деревья, обрушилась опора лестницы на улице Ладыгина, 11 и бетонные блоки на Терешковой, 13.

Расчистка места, где обрушились блоки. Фото: Наталья Чесалина Расчистка места, где обрушились блоки. Фото: Наталья Чесалина Расчистка места, где обрушились блоки. Фото: Наталья Чесалина Расчистка места, где обрушились блоки. Фото: Наталья Чесалина Расчистка места, где обрушились блоки. Фото: Наталья Чесалина 1 / 5

Одно из самых значимых разрушений – обвал бетонных блоков, которые служили опорой лестнице по улице Ладыгина, 11. Никто из людей во время обрушения не пострадал, владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб городские власти.

В результате сильного ветра в городе были повалены деревья по нескольким адресам. Большинство из них уже распилили и убрали.

Перед детской поликлиникой на багратиона 6 частично освободили проход. Фото: Юлия Пушкина Перед детской поликлиникой на багратиона 6 частично освободили проход. Фото: Юлия Пушкина Перед детской поликлиникой на багратиона 6 частично освободили проход. Фото: Юлия Пушкина Перед детской поликлиникой на багратиона 6 частично освободили проход. Фото: Юлия Пушкина Перед детской поликлиникой на багратиона 6 частично освободили проход. Фото: Юлия Пушкина Перед детской поликлиникой на багратиона 6 частично освободили проход. Фото: Юлия Пушкина 1 / 6

Также последствия стихии на своих территориях ликвидируют предприятия и организации, управляющие компании наводят порядок на придомовых территориях.