Что сейчас происходит во дворе, где ночью обрушилась подпорная стена?

Деревья и лестницы падали и в других районах города
#обрушительныйциклон
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Расчистка места, где обрушились блоки. Фото: Наталья Чесалина
Предыстория: 
Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в Приморье

Городские службы уже убрали упавшие бетонные блоки и расчистили дорогу на улице Ладыгина, 11 во Владивостоке. Теперь спецтехника направилась на улицу Терешковой, 13, где произошел оползень, и стена также обрушилась на припаркованные авто, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Устраняют разрушения после обрушившейся вчера, 27 мая, на Владивосток непогоды — ливня и сильного ветра — специалисты различных ведомств. В результате разгула стихии в городе были зафиксированы упавшие деревья, обрушилась опора лестницы на улице Ладыгина, 11 и бетонные блоки на Терешковой, 13.

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Одно из самых значимых разрушений – обвал бетонных блоков, которые служили опорой лестнице по улице Ладыгина, 11. Никто из людей во время обрушения не пострадал, владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб городские власти.

В результате сильного ветра в городе были повалены деревья по нескольким адресам. Большинство из них уже распилили и убрали.

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Также последствия стихии на своих территориях ликвидируют предприятия и организации, управляющие компании наводят порядок на придомовых территориях.

дождь, ливень

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в Приморье

15:20

Городские власти расчистили место обрушения стены на Ладыгина во Владивостоке

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