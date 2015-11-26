Отключения продолжаются в отдельных населенных пунктах края

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в Приморье. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Бригады "Приморских электрических сетей" (филиал АО "ДРСК") продолжают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах. Ночные нарушения электроснабжения к утру 28 мая были полностью ликвидированы. Из-за сильного ветра и дождя происходил схлест проводов и падение деревьев на ЛЭП, отключения продолжаются в отдельных населенных пунктах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

По данным на 12.00, бригады восстанавливают работу пяти энергообъектов, обеспечивающих электроэнергией в селах Свободное, Беневское, Сокольчи, Майское, Октябрьское, также микрорайоны в Большом Камне и Партизанске. Отключения в указанных населенных пунктах произошли днем 28 мая.

Пик отключений фиксировался в ночь с 27 на 28 мая. В этот период в проведении восстановительных работ было задействовано 23 бригады энергетиков. Ночью перебои в электроснабжении произошли в 15 населенных пунктах Приморского края.

В "Приморских электрических сетях" продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный накануне из-за сильного циклона. При проведении аварийно-восстановительных работ филиал взаимодействует со смежными сетевыми организациями и администрациями.