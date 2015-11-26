В Приморье официально объявили о создании правительства

Депутатам Заксобрания представят первые наработки в июне
Политика 13:19
Администрация Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Приморского края будет переформатирована в правительство с января 2020 года. Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина прокомментировала подготовку к реорганизации. Уже готов проект состава будущего правительства и его структура. Для реорганизации потребуются законодательные изменения. Их депутатскому корпусу представят в июне, сообщает ИА PrimaMedia.

Идея переформатирования администрации в правительство впервые прозвучала еще в начале губернаторства Владимира Миклушевского, но так и осталась идеей. Сменивший его на посту Андрей Тарасенко анонсировал проведение административной реформы в январе 2017 года. "…мы будем вводить правительство. То есть мы будем приводить к общему знаменателю, как по всей стране", — сказал глава региона. Эксперты обратили внимание на то, что Тарасенко не стал торопиться с административной реформой и не сразу взялся за преобразование. Ее плюс Тарасенко видел в удобстве структуры, когда министерства взаимодействуют с министерствами.

При Тарасенко всю документацию по переформатированию административной машины подготовили, но реализовать проект по известным причинам он не успел. Избравшийся в декабре 2018 года губернатором Приморья Олег Кожемяко подтвердил намерения по проведению реформы, говоря о подходах к формированию своей команды.

Сегодня стало известно о том, что в формате правительства приморские органы власти начнут работу уже в январе 2020 года. Как сообщила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, по поручению главы региона Олега Кожемяко создана рабочая группа, которая уже на протяжении нескольких месяцев занимается вопросами, связанными с предстоящей реорганизацией.

"Сейчас перед руководством и органами исполнительной власти края стоят совсем другие задачи – более масштабные и стратегически важные, поэтому нам необходимо поднять статус органов власти. Во всех крупных субъектах Дальнего Востока новая структура уже действует и хорошо себя зарекомендовала", – отметила она.

Пресс-служба администрации уточняет, что в настоящее время сформирован и уже утвержден губернатором проект состава правительства края.

Ожидается, что будет проведена оптимизация, в том числе за счет слияния смежных департаментов. Например, предполагается объединение в одно министерство департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли. Будет создан департамент малого и среднего предпринимательства. Также планируется сокращение численности штата.

"Первым шагом на пути к реформе станет изменение устава края. Мы планируем вынести этот вопрос на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Приморья в июне, а уже до конца года полностью завершить все процедуры, связанные с формированием правительства", – цитирует пресс-служба первого замглавы региона.

Уточняется, что новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства.

Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.

Стоимость реформы не уточняется. В стенах "белого дома" об идее переименования администрации в правительство высказывались сдержанно. Как отмечал зампред комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Александр Лось, Приморью правительство не нужно, поскольку "получится маленький регион с большой бюрократической машиной". "У региона нет денег, чтобы столько табличек менять", — говорит депутат.

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