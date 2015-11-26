Эксперты оценили риски и возможности перехода на правительство в Приморье

В регионе с 2020 года будет действовать двуглавая система управления

Олег Кожемяко и Вера Щербина. Фото: Пресс-служба АПК

Приморский край переходит на двуглавую систему управления, при которой полномочия губернатора и председателя правительства разделены и их исполнять будут два разных человека. Глава региона займется стратегическим развитием, а правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач. Эксперты считают, что в новой конфигурации губернатор сможет обезопасить себя от негатива, связанного с непопулярными решениями будущего правительства. Сама административная реформа дает ему много возможностей для решения политических задач, сообщает ИА PrimaMedia.

Административную реформу в Приморье, которая предполагает переформатирование администрации региона в правительство, начали прорабатывать при врио губернатора Андрее Тарасенко. "…мы будем вводить правительство. То есть мы будем приводить к общему знаменателю, как по всей стране", — объяснял врио главы региона. Ее плюс Тарасенко видел в удобстве для работы с федеральными органами власти, когда "министерства взаимодействуют с министерствами".

При Тарасенко всю документацию по переформатированию административной машины подготовили, но реализовать проект по известным причинам он не успел. Избравшийся в декабре 2018 года губернатором Приморья Олег Кожемяко подтвердил намерения по проведению реформы.

Первый вице-губернатор Вера Щербина анонсировала, что в формате правительства приморские органы власти начнут работу уже в январе 2020 года.

"Первым шагом на пути к реформе станет изменение устава края. Мы планируем вынести этот вопрос на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Приморья в июне, а уже до конца года полностью завершить все процедуры, связанные с формированием правительства", – цитирует ее пресс-служба администрации.

Переход к новой структуре первый заместитель главы региона объяснила необходимостью повышения статуса органов власти. "Сейчас перед руководством и органами исполнительной власти края стоят совсем другие задачи – более масштабные и стратегически важные, поэтому нам необходимо поднять статус органов власти", – отметила Вера Щербина.

Новый формат работы предполагает двуглавую систему управления.

Губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства.

Председатель правительства возьмет на себя хозяйственную функцию. Вместе с правительством он будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.

В обновленной системе государственной власти Приморья губернатор получит возможность освободиться от решения текущих задач в пользу политической деятельности. По мнению политолога Сергея Гребенюка, такая конфигурация грамотна с политической точки зрения.

"С позиции тактики такое решение выгодно и удобно губернатору, он частично снимает с себя ответственность за работу будущего правительства и освобождается от значительной части рутины. В перспективе нескольких лет это позволит набрать ему меньше негатива. Однако насколько жизнеспособной будет схема, зависит от личностного фактора", — считает эксперт.

В качестве наиболее вероятной кандидатуры на пост председателя правительства эксперты называют Веру Щербину, в тандеме с которой Олег Кожемяко работал в других регионах – Сахалинской и Амурской области.

"Если хорошо зарекомендовавшая себя на Сахалине Щербина сможет замкнуть на себя большую часть управленческих процессов на территории края без потери их эффективности, можно прогнозировать её успех", — добавляет Гребенюк.

Директор КЦ "Эксперт групп", политолог Павел Наливайко также делает акцент на персоне председателя правительства. "Если это будет человек Кожемяко, кто-то из действующей команды, то какой-то особой разницы мы не увидим. Скорее всего, это будет первый вице-губернатор Вера Щербина, которая будет заниматься экономикой, финансами и вряд ли кардинально для ситуации в регионе что-то изменится", — говорит эксперт.

На данном этапе было анонсировано проведение оптимизации за счет слияния смежных департаментов. Также планируется сокращение численности штата.

По мнению Наливайко, важнее то, какие предполагаются качественные преобразования. В случае их отсутствия есть опасения превращения реформы в дорогостоящую замену табличек на кабинетах.

"Существует ряд проблем, в частности, и по процессу принятия решений, которые показали уязвимости. Представители экспертного сообщества не особенно были свидетелями того, что проводились консультации, обсуждения векторов развития, куда бы могло идти новое правительство. И в этой связи есть опасения по поводу того, что при их отсутствии поменяется лишь вывеска администрации на правительство, а реальных структурных преобразований мы, к сожалению, не увидим. Тогда на управляемости региона это, скорее всего, не отразится", — полагает Павел Наливайко.

Политолог Руслан Модин согласен с тем, что руководителю региона удобно большинство хозяйственных вопросов отдать в ведение председателя правительства, тем самым переложив на него ответственность за те или иные популярные или, скорее, непопулярные решения, шаги и действия. Он также указывает на то, что многое будет зависеть от конкретной персоны.

"Эта должность так или иначе политическая. Губернатор будет вынужден поделиться не только полномочиями. Председатель правительства в любом случае будет на себя перетягивать рейтинг, узнаваемость, и фактически станет вторым лицом в регионе, — говорит эксперт.

— Это впоследствии может приводить к некоторым угрозам для руководителя. В России есть примеры, когда председатель правительства перерастал губернатора, и это приводило к последующим расколам и конфликтам. Поэтому нужно взвешенно подходить к вопросу выбора председателя правительства, чтобы кандидатура устраивала всех".

Эксперт отмечает, что не всегда проведение административной реформы означает оптимизацию кадрового состава, но для руководства региона это хороший инструмент по кадровой ротации. Реформа позволит развязать руки по смене тех или иных чиновников, которых по формальным причинам ранее уволить было нельзя. Что касается организационной структуры, то, как правило, решение принимается на усмотрение руководства региона.

"Возможно как увеличить количество министерских портфелей по усмотрению, так и уменьшить, сделать аппарат правительства и губернатора раздельными или в виде одной структуры, ввести большее число постов вице-премьеров", — перечисляет Руслан Модин.

По оценке политолога, это хороший инструмент для балансировки элит, поскольку "при разработке оргструктуры можно учитывать амбиции групп влияния в регионе". Но также это может быть и инструментом злоупотребления, то есть расширения полномочий чиновников и введения лишних, избыточных должностей.

Формат правительства, отмечает эксперт, улучшит взаимодействие с федеральными органами власти. "По опыту остальных регионов это однозначно улучшает межведомственное взаимодействие и позволяет более прозрачно оценивать эффективность работы министерств, потому что уже давно разработаны и используются ключевые показатели эффективности".

С политической точки зрения это эффективный инструмент, но одноразовый. Реформа позволит перезапустить политическую систему в регионе.

"Все наблюдения по опыту других регионов говорят, что административную реформу запускают в момент кризиса власти. В другом случае он просто не даст максимального эффекта", — резюмирует Руслан Модин.