"Партия роста" во Владивостоке сделала ставку на московский протестный сценарий

Эксперты говорят о "разгильдяйстве" начинающих политиков при подготовке к выборам, а партийцы – о "политическом заказе системы"

Борис Титов. Лидер "Партии Роста". Фото: Официальный сайт "Партии Роста"

Двенадцать членов "Партии роста" во Владивостоке сделали заявление по поводу отказа в регистрации кандидату от этой партии на довыборы в городскую думу по округу №9, экс-чиновнику мэрии и экс-члену "Единой России", а теперь лидеру местного отделения "Партии роста" Кириллу Батанову. В минувшее воскресенье, 4 августа, территориальный избирком (ТИК) принял такое решение в связи с тем, что из 157 подписей в поддержку выдвижения "титовца" только 135 признаны действительными. В партии предпринимателей считают это решение "политически мотивированным действующей административной системой". Эксперты, в свою очередь, говорят об отсутствии подготовки к выборам со стороны начинающих политиков, экономии на электоральных специалистах и попытках использовать общероссийские протестные настроения для решения своих задач, сообщает ИА PrimaMedia.

Как писало ранее агентство, ТИК Первомайского района отказал в регистрации Кириллу Батанову по двум основаниям. Председатель терризбиркома Ольга Лупачева пояснила, что пакет документов на выдвижение оказался неполным, о чем кандидат, согласно решению ТИК, был уведомлен. В частности, кандидат не предоставил в комиссию ни нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации местного отделения регионального отделения "Партии Роста" во Владивостоке, выдвинувшего Кирилла Батанова, ни решение о создании данного избирательного объединения (в случае, если данное избирательное объединение не является юридическим лицом).

Вторая позиция заключается в недостаточном количестве достоверных подписей избирателей.

Для самовыдвиженцев и кандидатов-одномандатников от непарламентских партий во Владивостоке установлен подписной ценз — 0,5% от числа избирателей на округе. По округу №9, численность избирателей которого составляет 28 417 человек, для регистрации требуется предоставить в комиссию не менее 143 и не более 157 подписей.

26 июля Кирилл Батанов представил подписные листы, содержащие 157 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. В результате проведенной полной проверки выявлено 22 недостоверные подписи, из них 21 – на основании официального ответа управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю. Это говорит о том, что либо не соответствует адрес места жительства избирателя, либо паспортные данные, либо ошибки в фамилии. И в одном случае есть избиратель, который не обладает на этих выборах активным избирательным правом.

В заявлении под заголовком "Допускай!", распространенном сегодня местным отделением "Партии роста", отказ в регистрации партийцы назвали решением "политически мотивированным действующей административной системой и направленным на ограничение конкуренции на предстоящих 8 сентября 2019 года довыборах в городскую Думу".

"Мы собрали 209 подписей избирателей за выдвижение Кирилла Батанова. Все подписи подлинные – это главное: волеизьявление избирателей вне сомнений. Но бюрократическая казуистика нашла к ним придирки. Кроме того, понимая шаткость претензий к подписям, избиркомом был придуман еще один повод для отказа – якобы наш кандидат не предоставил документы о регистрации Владивостокской партийной организации. И это не соответствует действительности, так все документы были предоставлены не только в соответствующей закону форме, но и в установленный срок", — говорится в письме, поступившем в адрес редакции.

Решение об отказе в регистрации Батанову члены владивостокского отделения "Партии роста" намерены обжаловать. Подписанты пишут о том, что административными мерами подрывается доверие к избирательным процедурам, называют это отвратительным, и сообщают, что будут доступным и легитимным способом обеспечивать честность выборов.

Среди подписавшихся номером один указан приморский крупный бизнесмен, сооснователь ГК ДНС Дмитрий Алексеев. Ранее Кирилл Батанов работал в ДНС, а после являлся помощником ставшего депутатом Заксобрания Приморья другого сооснователя группы компаний с многомиллиардной прибылью Константина Богданенко (ныне вице-губернатора). Не удивительно, что именно ДНС в политическом сообществе считают наиболее вероятным спонсором и этой избирательной кампании Кирилла Батанова, и городского отделения "Партии Роста". Но эксперты отмечают, что если ГК ДНС и стала спонсором, то весьма экономным. Также в числе 12 подписавшихся сам Кирилл Батанов, советник при ректорате ДВФУ Марина Баринова, бывший директор подведомственного краевой администрации АНО "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" Сергей Матлин, предприниматели Денис Дженджера и Евгений Шкарупа, а также ряд других активистов партии.

Политологи соглашаются с подписантами в том, что российского предвыборное законодательство действительно сложное и сильно зарегулированое.

"Можно по-разному к этому относиться. Я, например, считаю, что это излишняя зарегулированность, и многие институты в предвыборном законодательстве давно себя изжили, их нужно упразднять, упрощать, потому что они действительно по духу ограничивают политическую конкуренцию", — считает политолог Вячеслав Беляков.

Подписанты считают, что надо менять законодательство, в том числе уменьшая процент сбора подписей на выборах в субъектах Российской Федерации, упраздняя муниципальный фильтр на выборах губернаторов, вводя электронный сбор подписей через сайт государственных услуг и вводя норму избирательного залога. В заявлении говорится, что "соответствующие нормативные предложения будут разработаны "Партией Роста".

Надо отметить, что за реформирование института подписей в пользу упрощения недавно выступила и председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Глава ЦИК РФ заявила, что в рабочую группу уже поступили предложения. В частности, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) направила в комиссию инициативу о внедрении сбора подписей через портал "Госуслуги" – причем не только избирателей, но и муниципальных депутатов при преодолении муниципального фильтра. Вице-президент РАСО Евгений Минченко как член научно-экспертного совета при ЦИК передал предложения также лично Памфиловой. Аналогичная инициатива, добавил он, запущена на сайте "Российская общественная инициатива" и если в течение года удастся собрать более 100 000 подписей, то правительство должно будет решить вопрос о ее рассмотрении на законодательном уровне. А движение "Голос" предлагало ввести сбор подписей через "Госуслуги" еще в 2016 году, пишут "Ведомости".

Но это не меняет того, что политики, которые сейчас пытаются участвовать в выборах, обязаны действующее законодательство соблюдать, как и все граждане страны, убежден Вячеслав Беляков.

Сбор подписей – это сложный процесс в том случае, когда барьер высок, как например, в Москве, где требуется предоставить 3% от общей численности избирателей округа. Тогда, по оценкам юристов, это просто невозможно сделать чисто. Но 157 подписей во Владивостоке – это решаемая задача. Вячеслав Беляков отмечает, что с таким объемом можно было проверить каждую подпись, провести собеседования с каждым подписавшимся, не говоря о том, что была возможность сделать копии документов и все документы оформить, как положено.

"То, что произошло, вряд ли является "бюрократической казуистикой", о которой пишет местное отделение "Партии Роста", и что это политически мотивированное действие административной системы. Вероятнее всего, это связано с тем, что коллеги, решив впервые самостоятельно участвовать в выборах, впервые собирать подписи, отказались от услуг специалистов. "Партия Роста" — достаточно инновационный проект, поэтому они не сочли необходимым пользоваться услугами юридического сопровождения. Поэтому, очевидно, и допустили досадные ошибки в подписных листах и при оформлении документов, что привело к нерегистрации Кирилла Батанова на выборах", — считает политолог.

Действительно, один из подписантов Евгений Шкарупа признал, что услугами профессионалов в лице электоральных юристов "титовцы" не пользовались. Член партии считает, что это дорого и бессмысленно.

"Никакой юрист не спасет от желания не допустить кандидата. А так юристы просят от 250 000 рублей в месяц, это неадекватная цена за то, что они ничего не могут изменить", — убежден Евгений Шкарупа.

Однако практика регистрации самовыдвиженцев в муниципалитетах Приморья говорит об обратном. Политолог Вячеслав Беляков приводит свежий пример прошлогодних выборов в Думу Хасанского района, где более 50% зарегистрированных кандидатов были самовыдвиженцами, и они в итоге прошли в райдуму. Еще один яркий пример уже текущего политического сезона – выборы в Новосибирске, где подписной ценз в 6 тысяч подписей смог пройти координатор штаба Алексея Навального, из-за чего, по словам Белякова, кандидат теперь испытывает дискомфорт, так как не рассчитывал на регистрацию и до нее объявил о проведении протестных митингов против нечестных выборов.

В поведении владивостокских "титовцев", по мнению политолога, превалируют политические мотивы.

"При декларации позиции о том, что подлая власть не допускает их до выборов, очень интересно было бы услышать от подписантов не общие слова о политически мотивированном решении и о том, что что-то не так в стране и системе, а фамилии, кто конкретно дал команду не пускать Батанова на выборы. Так вот в дальнейшем есть шанс обжаловать. Допускаю, что его могут допустить до выборов, и самое интересное, что как раз это решение будет политически мотивированным и не особо правовым. Таким образом, на мой взгляд, декларируя борьбу за правое дело, товарищи из "Партии Роста" добиваются резонанса, чтобы неправовыми методами добиться участия в выборах. Очевидно, что эти действия сейчас – отсылка к московским протестам и попытка привязать свои ошибки к действиям московских избиркомов. Но ничего общего при этом в этих ситуациях нет. Начинающие политики не справились с задачей по сбору 157 подписей, и теперь пытаются выехать на общероссийском протестном настроении за честные выборы", — констатировал Вячеслав Беляков.

Напомним, довыборы в Думу Владивостока проходят в связи с тем, что единоросс Александр Щербаков, представлявший в гордуме часть Первомайского район, известную как Чуркин, в прошлом году переместился в Заксобрание Приморья.