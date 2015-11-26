Синоптики Приморья уточнили прогноз по тайфуну "Франциско"

Очень сильный дождь ожидается ночью и днем 8 августа на юго-востоке края, 9 августа – в разных районах пройдут локальные сильные ливни

Тайфун. Фото: ИА PrimaMedia

Примгидромет выпустил уточнение штормового предупреждения в связи с надвигающимся на Приморье тайфуном "Франциско". Согласно нему, ночью и днем 8 августа очень сильный дождь ожидается на юго-востоке края. 9 августа – в разных районах пройдут локальные сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее), сообщает ИА PrimaMedia.

Дожди будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра, 9 августа в отдельных районах возможен град.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,8-1,5м, в верховьях отдельных рек и малых водотоках с возможными резкими подъемами до 3м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком. Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Спасский, Чугуевский.