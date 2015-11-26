Сильный ветер повалил ночью во Владивостоке два дерева

К распилу одного из них приступили городские службы, второе уберет управляющая компания

Дерево. Фото: ИА PrimaMedia

Сильный ветер минувшей ночью повалил во Владивостоке два дерева, никто из людей не пострадал. К распилу одного из них, на улице Приходько, 17, уже приступили городские службы. По другому адресу, Фадеева, 14, дерево в ближайшее время уберет управляющая компания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На дорогах Владивостока значительных подтоплений не зафиксировано. Мобильные бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий" отслеживают работу системы ливневой канализации. В преддверии непогоды они заранее прочищали стоки, а также временно открывали решетки для оперативного спуска воды с проезжей части. Сегодня ливневки продолжают прочищать на улице Снеговой.

Из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в домах на улицах Фастовской, Нейбута, Фадеева, Борисенко, Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Шепеткова, Владикавказской. Мобильные бригады ВПЭС ведут там ремонтные работы.

В целом непогода не нарушила систему жизнедеятельности Владивостока. Общественный транспорт работает по графику рабочего дня. Детские сады, пришкольные лагеря, предприятия и организации работают в обычном режиме.

По прогнозу приморских синоптиков, сегодня во Владивостоке сохранится облачность, временами будет идти дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов. За минувшие сутки в городе выпало 70 мм осадков.