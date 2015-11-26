Сильный ветер повалил ночью во Владивостоке два дерева

К распилу одного из них приступили городские службы, второе уберет управляющая компания
#Тайфун "Франциско"
Общество 11:11
Дерево. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Ливни тайфуна "Франциско" больше всего затронули Владивосток и Партизанск

Сильный ветер минувшей ночью повалил во Владивостоке два дерева, никто из людей не пострадал. К распилу одного из них, на улице Приходько, 17, уже приступили городские службы. По другому адресу, Фадеева, 14, дерево в ближайшее время уберет управляющая компания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На дорогах Владивостока значительных подтоплений не зафиксировано. Мобильные бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий" отслеживают работу системы ливневой канализации. В преддверии непогоды они заранее прочищали стоки, а также временно открывали решетки для оперативного спуска воды с проезжей части. Сегодня ливневки продолжают прочищать на улице Снеговой.

Из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в домах на улицах Фастовской, Нейбута, Фадеева, Борисенко, Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Шепеткова, Владикавказской. Мобильные бригады ВПЭС ведут там ремонтные работы.

В целом непогода не нарушила систему жизнедеятельности Владивостока. Общественный транспорт работает по графику рабочего дня. Детские сады, пришкольные лагеря, предприятия и организации работают в обычном режиме.

По прогнозу приморских синоптиков, сегодня во Владивостоке сохранится облачность, временами будет идти дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов. За минувшие сутки в городе выпало 70 мм осадков.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Энергоавария во Владивостоке: десятки домов остались без света из-за непогоды

Ливни тайфуна "Франциско" больше всего затронули Владивосток и Партизанск

Продолжение: 
Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы на поврежденных тайфуном ЛЭП
Написать автору
тайфун

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы на поврежденных тайфуном ЛЭП

11:55

Ливни тайфуна "Франциско" больше всего затронули Владивосток и Партизанск

09:40
Примтеплоэнерго – 18 лет: успехи, планы и достижения
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia