Во Владивостоке за два дня выпало более 100 мм осадков

В целом экс-тайфун "Франциско" не оказал существенного воздействия на Приморье
#Тайфун "Франциско"
Общество 14:03
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia
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Экс-тайфун "Франциско" минувшей ночью переместился к острову Хоккайдо и превратился в циклон умеренных широт. На погоду Приморья его непосредственное влияние прекратилось, но он принес с собой теплую и хорошо увлажненную воздушную массу. Встреча двух воздушных масс с разными температурными контрастами привела к обострению атмосферных фронтов, дожди в Приморье усилились. Всего за два дня во Владивостоке выпало более 100 мм осадков, однако существенного воздействия на город и регион в целом экс-тайфун не оказал, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, прошедшие за период с 7 по 9 августа интенсивные дожди вызвали подъем уровня воды в реках южных, юго-восточных и центральных районов края. Наибольший рост наблюдался на реках бассейна Японского моря, нижнем течении реки Уссури и его притоках, а также на реке Раздольная и Комиссаровка. На данный момент рост уровня рек прекратился или существенно замедлился.

Сегодня, 9 августа, активные атмосферные фронты продолжат смещаться над Приморьем, вызывая в большинстве районов интенсивные дожди. Понижение температурного фона продолжится, день будет на 3–6 градусов холоднее вчерашнего, +15…+26°С.

Во Владивостоке утром было пасмурно, шёл дождь. Во второй половине погода дня с прояснениями, без осадков. Максимальная температура +20…+22°С, в пригороде до +25°С.

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тайфун

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