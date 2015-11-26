Ливни тайфуна "Франциско" больше всего затронули Владивосток и Партизанск

На юге края выпало до 60% месячной нормы осадков, возможны грозы и град
#Тайфун "Франциско"
Общество 09:40
Дожди во Владивостоке. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia
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Тропический шторм "Франциско" минувшим вечером и ночью обрушился на Приморский край. Сегодня, 8 августа, он медленно будет смещаться на восток, поэтому наибольшие осадки ожидаются в Лазовском, Дальнегорском, Ольгинском и Кавалеровском районах. К этому часу больше всего осадков выпало в Партизанске (91 мм) и Владивостоке (77 мм), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В связи с выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим его смещением вдоль южного побережья Приморья, минувшей ночью в южных районах края наблюдался очень сильный дождь с количеством 52-91 мм, что равно 60 % месячной нормы. Максимальное количество выпало во Владивостоке (77 мм), и Партизанске (91 мм). В поселке Преображение и селе Лазо выпало 56 и 58 миллиметров соответственно. На остальной территории края прошли умеренные, местами сильные дожди (до 30 мм).

Сегодня утром бывший тропический шторм находился на 41° с.ш., на траверзе Владивостока. В течение дня он будет медленно смещаться на восток и вечером выйдет к западному побережью острова Хоккайдо.

В течение суток на погоду будет оказывать влияние активный атмосферный фронт, смещающийся из приграничных районов Китая. В Приморском крае также ожидаются местами сильные дожди с количеством 15-40 мм, в отдельных районах сильные ливни с количеством более 30 мм и очень сильный дождь – 50 мм и более. Возможны грозы, град. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +16...+22 °C, днем +18...+26 °C. Днем сильные дожди ожидаются на юго-востоке края, в Лазовском, Дальнегорском, Ольгинском и Кавалеровском районах

Из-за прошедших дождей на реках края начался подъем уровней воды: пока что на 0.2 — 0.4 метра. В ближайшие сутки ожидается подъем на 0.5-0.8 метра.

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