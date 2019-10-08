Власти Владивостока позволили ЖК "Меридианы Патрокла" сократить парковку с 360 до 244 мест

Теперь не у всех жильцов 720 квартир будет возможность поставить свое авто на парковку у дома
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 12:10
ЖК "Меридианы Патрокла". Фото: patrokl.info
Предыстория: 
Есть за что: депутаты солидарны с критикой полпреда в адрес мэра Владивостока

Мэр Владивостока подписал постановление, разрешающее ЖК “Меридианы Патрокла” сократить парковку с 360 до 244 мест. Теперь не у всех жильцов 720 квартир будет возможность поставить свое авто на парковку у дома, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на patrokl.info.

Отметим, что решение по вопросу сокращения машиномест в жилом комплексе “Меридианы Патрокла” проходило в начале сентября. Тогда из 80 присутствующих до голосования было допущено всего восемь человек. Отбирали по критерию наличия права собственности на недвижимость, а также прописки. В итоге четыре человека проголосовали "за", один воздержался, и еще три проголосовали "против".

Отчасти такое решение было вызвано тем, что представитель застройщика пригрозил собравшимся, что в случае отрицательного решения публичных слушаний дома станут долгостроем. В итоге некоторые из покупателей квартир в новом доме от отчаяния даже стали предлагать деньги тем, кто принципиально был против принимаемых отклонений.

"Наш дом негативно относится к этому решению. Мы сейчас живем в одном из сданных домов, и парковочных мест уже не хватает, а что будет когда, еще два дома заселят. 720 квартир и 244 места, тут даже, если у семьи всего одна машина не хватит, а если их две", — жалуется одна из жительниц уже сданного дома №46.

Эксперты отмечают, что “корень зла” состоит в разрешении на строительство, которое было выдано администрацией города, где дефицит мест был известен изначально. Скоро компания приступит к строительство еще двух домов на юго-востоке района. По проекту района они должны быть 9-этажными.

В настоящее время на участке рядом с Басаргина 4, где та же компания ИСК “Патрокл” будет возводить новые дома уже приготовлена отсыпка грунта для городка строителей. На деревьях уже имеются метки, вероятно сейчас застройщик ожидает получения порубочного талона и разрешения на строительство.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Архитекторы рассказали, что можно построить на берегу бухты Патрокл (фото)

"Владивосток задыхается": власти Приморья с 2020 года начнут борьбу с точечной застройкой

Бывший Дальспецстрой отстоял в суде права на недостроенные дома в районе Патрокл

Написать автору
автопарковки

Есть за что: депутаты солидарны с критикой полпреда в адрес мэра Владивостока

7 октября, 13:30

Их штрафуют, они паркуются — мэрия Владивостока не может решить проблему с туравтобусами

7 октября, 12:50
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia