Перечень наказов избирателей на 2020 год утвержден в Думе города Владивостока

В 2020 году на исполнение наказов избирателей из бюджета Владивостока будет выделено порядка 105 млн рублей

В Думе города Владивостока. Фото: официальный сайт Думы города Владивостока

Внеочередное заседание Думы города Владивостока прошло сегодня, 10 октябре. В повестке был всего один вопрос – "О проекте решения Думы города Владивостока "Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год". Заслушав выступление председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Владимира Исакова, депутаты единогласно проголосовали за принятие проекта решения с учетом внесенных поправок. Таким образом, на исполнение наказов избирателей в 2020 году из бюджета Владивостока будет выделено 105,04 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как прокомментировал Владимир Исаков по окончании внеочередного заседания сумма, выделенная на исполнения наказов избирателей на 2020 год меньше, чем в текущем (105 млн рублей против 177 млн рублей). Сокращение расходов связано с тем, что увеличения городского бюджета на будущий год не ожидается.

— На самом деле, от депутатов поступило 536 предложений по наказам избирателей. После тщательного анализа администрацией города Владивостока было одобрено 73 наказа к выполнению в 2020 году. Часть наказов перенесли на 2021-2022 годы, потому что они связаны с капитальными вложениями. Для их выполнения необходимо предварительно подготовить проектно-сметную документацию, — отметил Владимир Исаков.

Приоритет в перечне наказов был отдан благоустройству придомовых территорий, ремонту дорог и тротуаров на участках, прилегающих к пришкольным территориям и медицинским учреждениям. Также в числе наказов работы по ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, укреплению откосов, устройству ливневых стоков, освещению улиц и благоустройству скверов, введению дополнительных маршрутов общественного транспорта и т.д. В подавляющем большинстве отказы городской администрации в выполнении ряда наказов были связаны с тем, что объекты, требующие ремонта или благоустройства, не являются муниципальной собственностью, тратить на их обустройство бюджетные средства город не имеет права.

— Самые затратные наказы касаются ремонта дорог. Например, чтобы, осуществить объемный ремонт большого участка дороги по улице Бородинской, ряд депутатов решили объединить пожелания избирателей в один масштабный наказ. Но наказы по восстановлению лестниц и уличному освещению обойдутся гораздо дешевле, — подчеркнул Владимир Исаков.

Стоит отметить, что наказы избирателей — одно из основных направлений деятельности депутатов Думы города Владивостока. Рекомендованный к утверждению перечень наказов сформирован исходя из текущих возможностей бюджета города.

Бюджеты всех уровней формируются по программному принципу. Бюджет Владивостока на 83% состоит из средств, направленных на реализацию муниципальных программ, а оставшиеся 17% непрограммных средств также четко распределены. Часть мероприятий по выполнению обращений горожан выполняется в рамках реализации действующих краевых и муниципальных программ в сфере благоустройства.