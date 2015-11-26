Перечень наказов избирателей на 2020 год утвержден в Думе города Владивостока

В 2020 году на исполнение наказов избирателей из бюджета Владивостока будет выделено порядка 105 млн рублей
Политика 13:50
В Думе города Владивостока. Фото: официальный сайт Думы города Владивостока

Внеочередное заседание Думы города Владивостока прошло сегодня, 10 октябре. В повестке был всего один вопрос – "О проекте решения Думы города Владивостока "Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год". Заслушав выступление председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Владимира Исакова, депутаты единогласно проголосовали за принятие проекта решения с учетом внесенных поправок. Таким образом, на исполнение наказов избирателей в 2020 году из бюджета Владивостока будет выделено 105,04 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как прокомментировал Владимир Исаков по окончании внеочередного заседания сумма, выделенная на исполнения наказов избирателей на 2020 год меньше, чем в текущем (105 млн рублей против 177 млн рублей). Сокращение расходов связано с тем, что увеличения городского бюджета на будущий год не ожидается.

— На самом деле, от депутатов поступило 536 предложений по наказам избирателей. После тщательного анализа администрацией города Владивостока было одобрено 73 наказа к выполнению в 2020 году. Часть наказов перенесли на 2021-2022 годы, потому что они связаны с капитальными вложениями. Для их выполнения необходимо предварительно подготовить проектно-сметную документацию, — отметил Владимир Исаков.

Приоритет в перечне наказов был отдан благоустройству придомовых территорий, ремонту дорог и тротуаров на участках, прилегающих к пришкольным территориям и медицинским учреждениям. Также в числе наказов работы по ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, укреплению откосов, устройству ливневых стоков, освещению улиц и благоустройству скверов, введению дополнительных маршрутов общественного транспорта и т.д. В подавляющем большинстве отказы городской администрации в выполнении ряда наказов были связаны с тем, что объекты, требующие ремонта или благоустройства, не являются муниципальной собственностью, тратить на их обустройство бюджетные средства город не имеет права.

— Самые затратные наказы касаются ремонта дорог. Например, чтобы, осуществить объемный ремонт большого участка дороги по улице Бородинской, ряд депутатов решили объединить пожелания избирателей в один масштабный наказ. Но наказы по восстановлению лестниц и уличному освещению обойдутся гораздо дешевле, — подчеркнул Владимир Исаков.

Стоит отметить, что наказы избирателей — одно из основных направлений деятельности депутатов Думы города Владивостока. Рекомендованный к утверждению перечень наказов сформирован исходя из текущих возможностей бюджета города.

Бюджеты всех уровней формируются по программному принципу. Бюджет Владивостока на 83% состоит из средств, направленных на реализацию муниципальных программ, а оставшиеся 17% непрограммных средств также четко распределены. Часть мероприятий по выполнению обращений горожан выполняется в рамках реализации действующих краевых и муниципальных программ в сфере благоустройства.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

На наказы избирателей Владивостока в 2020 будет выделено 105 млн рублей

Устав, бюджет, приватизация, шины: в Думе города Владивостока прошло очередное заседание

Написать автору
депутаты бюджет избиратели благоустройство дороги

Всеволод Романов: Переформатирование в округ многим районам Приморья очевидно необходимо

16:39

На наказы избирателей Владивостока в 2020 будет выделено 105 млн рублей

9 октября, 18:15
Альфа-Банк в Уссурийске открыл обновленное отделение в центральном районе
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia