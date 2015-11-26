Осквернивших Вечный огонь вандалов арестовали на 10 суток

Такое наказание было вынесено по статье "Хулиганство" также их ждет разбирательство по уголовному делу по статье "Вандализм"

Запись с камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Двух приморцев, осквернивших Вечный огонь в Уссурийске, арестовали на 10 суток за хулиганство. Впереди у граждан также разбирательство по уголовному делу, возбужденному в отношении них по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что двое жителей Уссурийска в возрасте 20 лет и 21 года 7 октября на площади Победы осквернили Мемориал, засыпав землей Вечный огонь, а также помочившись на него. Действия вандалов попали на камеру видеонаблюдения, благодаря чему их удалось быстро задержать.

В отделе полиции они дали признательные показания, сообщив, что совершили противоправные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а теперь очень сожалеют о содеянном. В ходе разбирательства выяснилось, что в этот же день подозреваемые во время фотографирования в сквере на улице Ленина повредили декоративные топиарные фигуры.

Возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство". За хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, суд назначил правонарушителям 10 суток административного ареста.

Впереди у граждан также разбирательство по уголовному делу, возбужденному в отношении них по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм), за осквернение Мемориала погибшим в годы Великов Отечественной войны