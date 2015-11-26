Осквернивших Вечный огонь вандалов арестовали на 10 суток

Такое наказание было вынесено по статье "Хулиганство" также их ждет разбирательство по уголовному делу по статье "Вандализм"
#Уссурийские вандалы
Общество 12:42
Запись с камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
Предыстория: 
На вандалов, осквернивших Вечный огонь, завели уголовное дело

Двух приморцев, осквернивших Вечный огонь в Уссурийске, арестовали на 10 суток за хулиганство. Впереди у граждан также разбирательство по уголовному делу, возбужденному в отношении них по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что двое жителей Уссурийска в возрасте 20 лет и 21 года 7 октября на площади Победы осквернили Мемориал, засыпав землей Вечный огонь, а также помочившись на него. Действия вандалов попали на камеру видеонаблюдения, благодаря чему их удалось быстро задержать.

В отделе полиции они дали признательные показания, сообщив, что совершили противоправные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а теперь очень сожалеют о содеянном. В ходе разбирательства выяснилось, что в этот же день подозреваемые во время фотографирования в сквере на улице Ленина повредили декоративные топиарные фигуры.

Возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство". За хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, суд назначил правонарушителям 10 суток административного ареста.

Впереди у граждан также разбирательство по уголовному делу, возбужденному в отношении них по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм), за осквернение Мемориала погибшим в годы Великов Отечественной войны

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

На вандалов, осквернивших Вечный огонь, завели уголовное дело

Вандалы в Уссурийске должны быть наказаны за "безумную выходку" — Анна Алеко

Два вандала "поиздевались" над арт-объектом в Уссурийске (видео)

Написать автору
Тэги: вандализм Вечный огонь

На вандалов, осквернивших Вечный огонь, завели уголовное дело

11 октября, 15:08

Уголовное дело собираются завести на вандалов, осквернивших Вечный огонь в Уссурийске

11 октября, 11:07

"Билайн": Качественная аналитика и Big Data – основа цифровой экономики и "умных" городов

13:10
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia