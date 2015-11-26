Дело возбуждено по статье "Вандализм" (ФОТО)

На вандалов, осквернивших Вечный огонь, завели уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Уголовное дело по статье "Вандализм" возбудили в отношении жителей Уссурийска, осквернивших Мемориал погибшим в годы войны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, утром, 7 октября, двое молодых парней в возрасте 20 лет и 21 год засыпали землей с клумбы Вечный огонь, а затем помочились на него. Произошедшее зафиксировала камера уличного наблюдения. Ориентировки на молодых людей были переданы сотрудникам полиции, благодаря этому их удалось задержать в короткие сроки.

На вандалов, осквернивших Вечный огонь, завели уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю На вандалов, осквернивших Вечный огонь, завели уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю На вандалов, осквернивших Вечный огонь, завели уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю 1 / 3

В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм). Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.