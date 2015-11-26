Уголовное дело собираются завести на вандалов, осквернивших Вечный огонь в Уссурийске

Полиция продолжает расследование инцидента, возмутившего многих жителей страны

Уголовное дело. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Уссурийска, которые осквернили Вечный огонь в Уссурийске, задержаны и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, утром, 7 октября, двое молодых парней засыпали землей с клумбы Вечный огонь, а затем помочились на него. Произошедшее зафиксировала камера уличного наблюдения. Ориентировки на молодых людей были переданы сотрудникам полиции, благодаря этому их удалось задержать в короткие сроки.

Акт вандализма вызвал общественный резонанс не только в Уссурийске, но и на территории всей страны. Многие россияне настаивают на наказании по всей строгости закона.