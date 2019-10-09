Два вандала "поиздевались" над арт-объектом в Уссурийске (видео)

Личности хулиганов уже устанавливаются
Общество 19:45
Ни стыда, ни совести: два хулигана "поиздевались" над семейной парой. Фото: скриншот с видео

Администрация Уссурийска опубликовала на своей странице в Instagram видео, где два молодых человека в погоне за эпичным фото по очереди залазают на топиарные фигуры. Арт-объект буквально неделю назад установили в центре города на пересечении улиц Ленина и Лазо. Создатели надеялись, что жители будут беречь красоту, однако нашлись и те, кто посчитал "своим долгом" испортить скульптуры. Личности хулиганов уже устанавливаются, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

На пересечении улиц Ленина и Лазо появился новый арт-объект. Топиарные фигуры в человеческий рост выполнены в виде семейной пары с дочерью и собакой. Появление нового городского украшения многие восприняли с радостью, однако не прошло и недели с открытия и 7 октября их уже попытались сломать.

— Уважаемые уссурийцы! Призываем вас бережнее относиться к общегородскому имуществу! Восстановление испорченных объектов требует больших материальных затрат и физических усилий. Личности хулиганов устанавливаются. Камеры видеонаблюдения установлены по всему городу, поэтому каждый нарушитель правопорядка понесет наказание, — написала администрация УГО.

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