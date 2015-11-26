Вандалы в Уссурийске должны быть наказаны за "безумную выходку" - Анна Алеко

Полиция продолжает розыск граждан, осквернивших Вечный огонь на площади Победы

Вечный огонь. Фото: Юрий Евдан,ИА PrimaMedia

Вандалы, осквернившие мемориал воинам Великой Отечественной войны в городе Уссурийске, не должны остаться безнаказанными. Об этом заявила координатор проекта партии "Единая Россия" "Историческая память", директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко, комментируя акт вандализма, совершенный неизвестными молодыми людьми на площади Победы Уссурийского городского округа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Мы надеемся, что полиция найдет преступников и разберётся в мотивах, сподвигнувших людей на такую, мягко говоря, "безумную выходку". Ведь, скорее всего, их деды также, как и весь русский народ, воевали в годы Великой Отечественной войны, сражаясь за Родину. И этот вечный огонь — символ нашей свободы", — сказала координатор партпроекта "Историческая память".

Она также обратила внимание, что в следующем году исполняется 75 лет со Дня Великой Победы. "Для нашей страны важен каждый прожитый день – это наша память, наша судьба. Важно, чтобы и в семьях, и в социальных институтах уделяли большое внимание истории, нашей общей причастности к Великой Победе", — подчеркнула Алеко.

Добавим, что полиция продолжает розыск граждан, засыпавших землей Вечный огонь у мемориала памяти воинам-уссурийцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Как рассказала исполнительный секретарь Уссурийского местного отделения партии "Единая Россия" Лариса Полещук, площадь Победы, на которой расположен памятник, является знаковым местом для горожан.

"Все самые важные для жителей города публичные, патриотические мероприятия проходят именно здесь – на площади Победы, у мемориального комплекса "Вечный огонь". Это традиционное место для проведения ежегодной всероссийской акции "Свеча памяти". Отсюда уже в течение 14 лет стартует краевой мемориальный велопробег в память о приморцах, погибших в локальных войнах. И каждый велопробег мы начинаем с возложения цветов к Вечному огню", — рассказала Лариса Полещук.

Партийный проект "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча памяти" и многие другие.