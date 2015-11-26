Росрыбпрофсоюз тормозит разработку документа, направленного на улучшения труда рыбаков

Росрыбпрофсоюз не предоставил предложений и не согласовал проект трехстороннего соглашения по предприятиям рыбной отрасли

Рыбак. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Процесс согласования проекта трехстороннего отраслевого соглашения по организации рыбного хозяйства, разработанного тремя сторонами – Российским союзом работодателей-рыбопромышленников (РСРР), Российским профсоюзом работников рыбного хозяйства (Росрыбпрофсоюз) и Росрыболовством, так и не завершен. Как стало известно ИА PrimaMedia, процедура коллективных переговоров продолжается. В частности, процесс подписания соглашения тормозит одна из сторон – профсоюзная отраслевая организация, которая до сих пор не согласовала проект и не внесла предложений по улучшению условий труда рыбаков.

Напомним, трехстороннее соглашение призвано стать документом, который будет регламентировать взаимоотношения между государством, работодателями и работниками. Это позволит решать вопросы социально-трудовых отношений, уровня зарплат, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения.



Сегодня в рыбопромышленной отрасли трудится около 129 тысяч человек, вместе с семьями это почти полмиллиона человек, причем большая часть из этих людей живет на Дальнем Востоке и Севере России. Труд рыбака связан с высокими рисками и наличие такого документа, в первую очередь, повысит взаимную ответственность работников и работодателей.

По мнению президента Общероссийского объединения работодателей-рыбопромышленников Сергея Тимошенко, отраслевое соглашение позволит урегулировать уровень заработных плат. Несмотря на то, что оплата труда рыбаков – одна из самых высоких в стране, в регионах она разная.

Это подтверждает исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. У 34% работников рыбной отрасли действительно месячная зарплата достигает 75 тысяч рублей. Но если в Магаданской области рыбаки в среднем зарабатывают 167,7 тысяч рублей, то в Республике Крым — 53,7 тысячи рублей.

— Одна из задач отраслевого соглашения как раз регулирование оплаты труда, но с предложением о повышении заработных плат, дополнительной индексации и надбавках должна выходить сторона, представляющая интересы работников, то есть Профсоюз, — отмечает Сергей Тимошенко.

Впервые о создании важного отраслевого документа заговорили еще в начале 2018 года. ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства (Росрыбпрофсоюз) подписали соглашение о вступлении в переговоры на площадке IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ.

Для решения задачи в октябре-ноябре 2018 года был создан "Российский союз работодателей-рыбопромышленников", который объединил 59 организаций из 45 российских регионов и может представлять интересы работодателей в масштабах страны. Именно отсутствие такой организации препятствовало созданию отраслевого документа ранее.

Затем на Всероссийской конференции рыбаков, прошедшей 16 апреля в Москве, проект документа обсуждался отраслевым сообществом, а в июне все заинтересованные стороны подписали соглашение о коллективных переговорах. Представители РСРР и Росрыболовства провели большую работу и в кратчайшие сроки внесли свои предложения и изменения, а также выработали единую концепцию.

Как известно ИА PrimaMedia, Росрыболовство неоднократно обращалось к руководству Российского профсоюза работников рыбного хозяйства с просьбой предоставить свои замечания и предложения по формированию документа. При этом согласно статье 47 Трудового Кодекса РФ проект отраслевого соглашения должен был быть согласован в течение трех месяцев с момента начала коллективных переговоров, которые, как мы помним, были начаты 28 июня 2019 года. В конце сентября официальное обращение за подписью заместителя министра сельского хозяйства России — руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова было направлено в адрес Председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Возможно, данная мера ускорит процесс и позволит улучшить условия труда рыбаков России.