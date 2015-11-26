Во всех автобусах Владивостока есть терминалы безналичной оплаты – мэрия

Валидаторы выдали всем руководителям компаний-перевозчиков и они самостоятельно распределяют их по маршрутам

Терминал. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты управления транспорта администрации Влутверждают, что на сегодняшний день терминалами обеспечены все трамваи, троллейбусы и автобусы внутригородских маршрутов, а также фуникулер. Валидаторы выданы руководителям компаний-перевозчиков, которые самостоятельно распределяют их по маршрутам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Выдали 699 терминалов, — сообщила директор МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" Татьяна Бердникова. – Исходя из того, что ежедневно на дороги города выходит 550-600 автобусов, 11 трамваев и 12 троллейбусов, этого количества вполне достаточно для полного покрытия маршрутной сети".

По словам Татьяны Бердниковой, теперь, после выдачи валидаторов, каждому перевозчику необходимо усилить работу с водительским составом, который, как показывает практика, не всегда заинтересован в этом виде оплаты.

Напомним, контракт на внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте был заключен в администрации Владивостока в октябре 2018 года. Документ был подписан с ПАО Сбербанк. Однако некоторые перевозчики отказывались устанавливать оборудование, объясняя это низким тарифом на проезд. Сегодня все они заключили договоры на работу в системе и полностью обеспечены терминалами.