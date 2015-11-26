Самые платежеспособные-2019: какая компания платит в бюджет Приморья миллиарды

Группа компаний начинающего политика Дмитрия Алексеева стала крупнейшим налогоплательщиком региона

Дмитрий Алексеев на Дальневосточном Медиасаммите. Фото: Роман Савин

Основными источниками налоговых поступлений в региональные бюджеты являются налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Доля каждого в общем объеме поступлений в консолидированные бюджеты РФ достигает трети (35,8% и 36,7% соответственно, по данным ФНС за январь—август 2019 года). Данные о заработках физлиц закрыты, зато финансовая отчетность компаний подлежит публикации. Это позволяет выяснить, какие компании вносят наибольший вклад в региональную казну. “КоммерсантЪ” выявил крупнейших налогоплательщиков каждого региона России. В Приморье им оказалась группа компаний DNS, 48% акций которой принадлежат Дмитрию Алексееву, с недавних пор проявляющему политическую активность, сообщает ИА PrimaMedia.

Первую оценку крупнейших налогоплательщиков регионов издание проводило на основе данных за 2015 год. В текущем проекте сменились лидеры в каждом втором регионе (в 46 из 85). В том числе в Москве, где вместо "Роснефти" крупнейшим налогоплательщиком стал "Газпром", и Санкт-Петербурге, где группа "Илим" обошла "Газпром нефть".

В Приморском крае в 2015 году крупнейшим налогоплательщиком выступала компания "Транснефть-Порт Козьмино", которая работает в сфере транспортировки нефти по трубопроводам. Вклад организации в региональный бюджет составил 4 млрд рублей.

Теперь лидер в Приморье сменился. В 2019 году самые большие поступления в бюджет края по налогу на прибыль в размере 2,665 млрд рублей обеспечила компания ООО "ДНС ритейл" (ГК DNS). Основная сфера деятельности предприятия – торговля вычислительной техникой, телекоммуникационным и прочим офисным оборудованием.

Такую аккумуляцию прибыли в Приморье обеспечила реструктуризация компании. Пять лет назад выручка DNS не превышала 100 млрд рублей. А сама группа представляла собой набор из более чем 50 разрозненных компаний, зарегистрированных по всей стране — от Ростова-на-Дону до Владивостока, где находилась условная штаб-квартира. Не простой была и структура собственности — у DNS было 10 учредителей, знакомых еще с 1990-х, на каждого из них было записано несколько компаний.

Долгие годы такая сложная структура устраивала основателей DNS. Но летом 2014 года 15 складов компании опечатали таможенники. "Непрозрачность сыграла с нами злую шутку", — сетовал в интервью "Ведомостям" один из основателей DNS Дмитрий Алексеев. Бороться за конфискованный товар пришлось больше года. После этого случая DNS запустила реструктуризацию. В марте 2018 года у группы появился центр прибыли — компания "ДНС Ритейл" (100%-ая "дочка" холдинговой структуры "ДНС Групп") поглотила 40 компаний, на которых ранее аккумулировалась большая часть выручки DNS, писал в начале октября Forbes.

По итогам 2018 года выручка DNS составила 268,5 млрд рублей (по оценке "INFOLine — Аналитика"). Согласно подсчетам Forbes, на конец прошлого года сеть стоила 790 млн долларов. Оценку стоимости компании позволила сделать проведенная в прошлом году реструктуризация сети. По собственным прогнозам компании, в 2019 году выручка ГК вырастет еще на 15%.

Сегодня крупнейший акционер ГК DNS с долей 48,73% – Дмитрий Алексеев. В 2018 году он заявил о себе на политическом поле региона. В преддверии повторных выборов губернатора он анонсировал, что его команда разработала приложение, которое "зафиксирует результаты в протоколах голосований и не позволит изменить голоса после подсчета". Результаты подсчета голосов, параллельного с официальным, планировалось публиковать на специальном сайте одновременно с ЦИК. Впрочем, эксперимент нельзя назвать успешным. В 2019 году Дмитрий Алексеев вступил в "Партию роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова и организовал с единомышленниками отделение партии во Владивостоке. "РОСТовцам" не удалось зарегистрировать своего кандидата на довыборах в думу краевой столицы, однако они смогли провести своего кандидата в порядке самовыдвижения в Думу Уссурийска. Отделение "Партии роста" во Владивостоке выступает за либерализацию избирательного законодательства.

Еще 43,88% акций находятся у финансового директора DNS Юрия Карпцова. Помимо Алексеева и Карпцова у DNS есть еще пять миноритариев с пакетами, не превышающими 3% акций. Бывший соучредитель DNS Константин Богданенко до сентября 2019 года занимал пост вице-губернатора Приморского края, а до этого был депутатом краевого парламента.

Из интервью Дмитрия Алексеева газете "Дальневосточный капитал":

"Еще несколько лет назад, размышляя об этих проблемах, я говорил: "Надо заниматься либо бизнесом, либо политикой". Сегодня есть четкое осознание того, что отсиживаться, занимаясь только общественной деятельностью — не правильно. Мне ведь не все равно, что происходит в нашем городе, в нашей стране, значит, нужно объединяться с теми, кто разделяет твою точку зрения, с предпринимателями и профессионалами, которые, больше, чем кто-либо, заинтересованы в социальной стабильности, в росте экономического благополучия граждан. Именно бизнес формирует бюджет страны. Наша компания, кстати, в год платит порядка 20 млрд рублей в бюджеты разных уровней.

Как предприниматель, я прекрасно понимаю, насколько вреден монополизм в бизнесе. Но он не менее вреден и в политической жизни. По-моему, мы уже все это прекрасно осознаем".