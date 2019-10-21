Студенческий бал в честь юбилея ДВФУ собрал в танце 120 пар

Фоторепортажи

Студенческий бал в честь юбилея ДВФУ собрал в танце 120 пар

Наш университет

Студенческий бал, посвященный 120-летию Восточного института, преемником которого является современный Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) собрал в танце 120 пар. Танцевальная программа в атриуме главного корпуса университетского кампуса продолжалась несколько часов. Участники бала исполнили вальс, полонез, польку, кадриль и другие танцы XIX-XX веков под музыкальное сопровождение Тихоокеанского симфонического оркестра, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

Воссоздать на балу эпоху прошлого позволил "дресс-код", предписанный всем его участникам. Кавалерам необходимы были перчатки и костюм на выбор: камзол (старинная мужская куртка-безрукавка), сюртюк (мужская двубортная одежда в талию с длинными полами), военная форма или белая рубашка и брюки. Дамы были в печатках и в вечерних платьях ниже колена или в пол.

Перед началом торжества с приветственным словом к участникам обратился ректор ДВФУ Никита Анисимов.

В эти дни Дальневосточный федеральный университет празднует двойной юбилей. Свою историю вуз ведет от Восточного института, образованного по Указу императора Николая II 21 октября 1899 года. В этот же день, но в 2009 году, Указом президента России был учрежден современный ДВФУ.

21.10.2019

другие новости по теме

13:02 Трутнев поздравил ДВФУ с двойным юбилеем
10:06 Международный форум собрал представителей ведущих вузов АТР в ДВФУ
18 октября, 09:30 120-летие Дальневосточного федерального университета отпразднуют во Владивостоке
23 сентября, 18:34 ДВФУ соберет во Владивостоке ведущих разработчиков игр на Русском MeetUp-2019
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia