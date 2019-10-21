Студенческий бал в честь юбилея ДВФУ собрал в танце 120 пар

Студенческий бал, посвященный 120-летию Восточного института, преемником которого является современный Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) собрал в танце 120 пар. Танцевальная программа в атриуме главного корпуса университетского кампуса продолжалась несколько часов. Участники бала исполнили вальс, полонез, польку, кадриль и другие танцы XIX-XX веков под музыкальное сопровождение Тихоокеанского симфонического оркестра, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

Воссоздать на балу эпоху прошлого позволил "дресс-код", предписанный всем его участникам. Кавалерам необходимы были перчатки и костюм на выбор: камзол (старинная мужская куртка-безрукавка), сюртюк (мужская двубортная одежда в талию с длинными полами), военная форма или белая рубашка и брюки. Дамы были в печатках и в вечерних платьях ниже колена или в пол.

Перед началом торжества с приветственным словом к участникам обратился ректор ДВФУ Никита Анисимов.

В эти дни Дальневосточный федеральный университет празднует двойной юбилей. Свою историю вуз ведет от Восточного института, образованного по Указу императора Николая II 21 октября 1899 года. В этот же день, но в 2009 году, Указом президента России был учрежден современный ДВФУ.

21.10.2019