В ГИБДД рассказали подробности ДТП с внедорожником и 3-летней девочкой во Владивостоке

Стали известны подробности ДТП в районе дома №17 на улице Нейбута во Владивостоке, когда водитель Тойота Сурф не справился с управлением, совершил столкновение с припаркованной Тойотой Камри с последующим опрокидыванием. Во внедорожнике находилась трехлетняя дочь водителя, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.
За рулем джипа находился мужчина 1983 года рождения. Полицейскими установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, при себе не имел документов на транспортное средство. Ранее мужчину лишали права управления автотранспортом, в том числе, за пьяную езду.
Во внедорожнике находилась трехлетняя дочь водителя. По свидетельству медиков, ребенок не пострадал.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 "Нарушение правил перевозки детей", по статье 12.37 "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности", части 2 статьи 12.7 "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка.