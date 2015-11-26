Водитель, совершивший аварию, был без прав и в состоянии опьянения (фото)

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с внедорожником и 3-летней девочкой во Владивостоке. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Стали известны подробности ДТП в районе дома №17 на улице Нейбута во Владивостоке, когда водитель Тойота Сурф не справился с управлением, совершил столкновение с припаркованной Тойотой Камри с последующим опрокидыванием. Во внедорожнике находилась трехлетняя дочь водителя, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

За рулем джипа находился мужчина 1983 года рождения. Полицейскими установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, при себе не имел документов на транспортное средство. Ранее мужчину лишали права управления автотранспортом, в том числе, за пьяную езду.

Во внедорожнике находилась трехлетняя дочь водителя. По свидетельству медиков, ребенок не пострадал.

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с внедорожником и 3-летней девочкой во Владивостоке. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку В ГИБДД рассказали подробности ДТП с внедорожником и 3-летней девочкой во Владивостоке. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку 1 / 2

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 "Нарушение правил перевозки детей", по статье 12.37 "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности", части 2 статьи 12.7 "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка.